Субсидії та пільги в Україні — що важливо знати учасникам бойових дій

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на отримання державної допомоги на оплату комунальних послуг у грошовій формі. Щоб отримати пільги, потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це поінформували у відділі зв'язків з громадськістю ПФУ у Facebook.

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Як УБД отримати пільги на "комуналку"

Як наголошують у пресслужбі Пенсійного фонду, отримати пільги така категорія громадян може, звернувшись із заявою та необхідним пакетом документів у ПФУ у будь-який зручний спосіб.

Так, документи можна подати особисто в один з обраних сервісних центрів Пенсійного фонду, надати уповноваженим посадовим особам виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, у Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також учасники бойових дій можуть надіслати документи поштою на адресу одного з органів Фонду. Окрім того, це можна зробити дистанційно, надіславши заяву на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, через мобільний застосунок ПФУ, або через портал державних послуг "Дія".

На яку суму можуть розраховувати УБД

Знижка для учасника бойових дій на оплату комунальних послуг становить 75%, для осіб з інвалідністю — 100%. Проте надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Стандартний перелік необхідних документів на отримання пільг на оплату комунальних послуг:

паспорт;

ідентифікаційний код;

посвідчення УБД;

посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є);

довідка про реєстрацію місця проживання;

учасник бойових дій має подати довідку про склад своєї сім’ї.

Нові пільги для УБД

Народні депутати пропонують оновити соціальні гарантії для учасників бойових дій (УБД) та їхніх родин, запровадивши додаткові пільги.

Проєкт закону №9357 передбачає такі пільги для учасників бойових дій та їхніх родичів:

безплатна медицина у лікарнях та клініках приватної або змішаної форми власності, ФОПів;

безкоштовне зарахування/навчання дітей УБД у приватних чи корпоративних дошкільних закладах;

безкоштовне зарахування/навчання дітей у приватних чи корпоративних середніх навчальних закладах;

безкоштовне зарахування/навчання дітей в приватних закладах позашкільної освіти.

Нагадаємо, українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.