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Кількість безробітних в Україні скоротилася — скільки отримують допомогу

21 грудня 2023 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кількість безробітних в Україні скоротилася — скільки отримують допомогу
Люди йдуть вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні дещо зменшилася. Так, в листопаді цьогоріч цей показник скоротився до 95,4 тисячі, серед яких більшість — жінки.

Про це повідомляє НБУ.

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Зазначається, що з 95,4 тисячі зареєстрованих безробітних жінки складають 71,4 тисячі.

Протягом року кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття та зареєстровані як безробітні, впала з 89,8 тисячі до 39,8 тисяч.

У листопаді потреба роботодавців у працівниках для заміщення вакантних посад зменшилася на 6,0 тисячі, складаючи загалом 49,4 тисячі. Навантаження на одне вільне місце складає 2,0.

Нагадаємо, що безробітні та пенсіонери в Україні мають право на житлові субсидії для оплати комунальних послуг. У таких випадках для призначення та розрахунку допомоги беруть до уваги певні доходи.

Також ми писали, що в ЗСУ пропонують чимало вакансій. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів, що наразі є сильна потреба у формуванні нових бригад. Загалом, абсолютно усі професії на фронті потрібні, й у військових є можливість обрати собі напрям. Та все ж відомо, кого не вистачає найбільше.

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