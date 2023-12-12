Субсидії в Україні — що важливо знати для безробітних та пенсіонерів

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на житлові субсидії для оплати комунальних послуг мають право безробітні та пенсіонери. У таких випадках для призначення та розрахунку допомоги беруть до уваги певні доходи.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

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Субсидії для безробітних та пенсіонерів

Під час призначення субсидії фахівці ПФУ враховують прибутки за різні періоди. Так, у разі призначення допомоги на опалювальний період з початку сезону рахують перше півріччя поточного року, проте є деякі відмінності.

Для пенсіонерів беруть як дохід розмір пенсії за серпень. Якщо субсидію призначають не з початку опалювального сезону, то розмір пенсії рахують за місяць, що передує місяцю попереднього місяця, коли починається нарахування субсидії.

Також по-особливому рахують доходи безробітних. Під час воєнного стану існує одна умова, яка стосується людини, яка втратила роботу в цей період і стала на облік у Держслужбі зайнятості як безробітна. Так, коли людина починає отримувати допомогу з безробіття, то в середньомісячний сукупний дохід беруть не заробітну плату, а саме суму допомоги, що виплачується. При цьому важливо отримати її за повний місяць перед тим, як звертатися за житловою субсидією. Сума середньомісячного доходу впливає на розмір допомоги та можливість її надання.

Якщо пенсіонер не працює і в останній місяць періоду обліку доходів не було додаткових джерел надходжень грошей, його середньомісячний дохід розрахують аналогічно як у попередньому випадку. А ось грошові виплати від міжнародних організацій та допомогу для внутрішньо переміщених осіб не врахують у загальний дохід у цих двох випадках.

Куди потрібно звертатися за субсидією

У разі, якщо такі особи претендують на призначення субсидії, то мають у зручний для себе спосіб подати в органи ПФУ заяву з декларацією.

Для того, щоб подати документи на призначення житлових субсидій, можна скористатися різними способами:

особисто через сервісні центри Пенсійного фонду;

надіслати поштою на адресу органу Фонду;

через онлайн-сервіси, вебпортал е-послуг ПФУ;

мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні громадянам, які отримували житлову субсидію, у низці випадків можуть її скасувати. Проте інколи допомогу на оплату комунальних послуг можна відновити.

Також ми писали, що в грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.