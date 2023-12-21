Количество безработных в Украине сократилось — сколько получают пособие

Люди идут по улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Число зарегистрированных безработных в Украине несколько уменьшилось. Так, в ноябре этого года этот показатель сократился до 95,4 тысячи, среди которых большинство — женщины.

Об этом сообщает НБУ.

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Безработица в Украине

Отмечается, что из 95,4 тысячи зарегистрированных безработных женщины составляют 71,4 тысячи.

В течение года количество лиц, получающих пособие по безработице и зарегистрированных как безработных, упало с 89,8 тысячи до 39,8 тысячи.

В ноябре потребность работодателей в работниках для замещения вакантных должностей уменьшилась на 6,0 тысячи, составляя в общей сложности 49,4 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Напомним, что безработные и пенсионеры в Украине имеют право на жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг. В таких случаях для назначения и расчета пособия принимают во внимание определенные доходы.

Также мы писали, что в ВСУ предлагают немало вакансий. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал, что сейчас сильна потребность в формировании новых бригад. В общем, все профессии на фронте нужны, и у военных есть возможность выбрать себе направление. И все же известно, кого не хватает больше.