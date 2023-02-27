Китай та Індія наживаються на економічній кризі і не тиснуть на рф, — ОП

Радник голови Офісу Президента України Олександр Роднянський

Радник глави Офісу Президента України Олександр Роднянський заявив, що Індія та Китай не приєдналися до санкційного режиму щодо росії, а також запровадження санкцій щодо окремих осіб. Роднянський вважає, що ці країни використовували кризовий період, викликаний війною, щоб отримати прибуток.

Про це він розповів в ефірі "Ми-Україна".

Індія та Китай

"Що найважливіше, якщо ми говоримо про Індію та Китай — це зробити так, щоб вони приєдналися до санкційного режиму взагалі, не виключно ядерного, а щодо фінансового блокування росії, нафти, газу, санкцій на осіб. Вони поки нічого не зробили", — сказав Роднянський.

Також він додав, що Індія та Китай насправді використали цю економічну кризу, яка сталася через війну, щоб знайти прибуток

Нагадаємо, країни Європейського Союзу 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти росії, який символічно ухвалили рівно через рік з початку повномасштабного вторгнення росії до України.