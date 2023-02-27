Китай и Индия наживаются на экономическом кризисе и не давят на рф, — ОП

Советник главы Офиса Президента Украины Александр Роднянский

Советник главы Офиса Президента Украины Александр Роднянский заявил, что Индия и Китай не присоединились к санкционному режиму в отношении рф, а также введение санкций в отношении отдельных лиц. Роднянский считает, что эти страны использовали кризисный период, вызванный войной, чтобы извлечь прибыль.

Об этом он рассказал в эфире "Ми-Украина".

Индия и Китай

"Что самое важное, если мы говорим об Индии и Китае — это сделать так, чтобы они присоединились к санкционному режиму вообще, не исключительно ядерной, а по финансовой блокировке россии, нефти, газа, санкций на лиц. Они пока ничего не сделали", — сказал Роднянский.

Также он добавил, что Индия и Китай на самом деле использовали этот кризис экономический, который произошел из-за войны, чтобы найти прибыль

Напомним, страны Европейского Союза 24 февраля согласовали десятый пакет санкций против россии, который символически приняли ровно через год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.