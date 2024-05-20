Заходи Китаю з підтримки власності розчаровують

Ділова вулиця Китаю. Фото: eastasiaforum.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Акції забудовників не почали зростати після "історичних кроків" уряду Китаю щодо стабілізації сектора нерухомості, який постраждав від кризи. Інвестори були стурбовані тим, що ці заходи не зможуть змінити ситуацію і відновити попит та довіру.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відбувається у секторі нерухомості Китаю

Індекс нерухомості материкової частини Гонконгу Hang Seng у день прийняття "історичних кроків" знизився на 0,4% після падіння більш ніж на 2% на ранковій сесії. Втім, слід зазначити, що цього місяця він додав близько 18%. Це відбулось після того, як уряд КНР оголосив, що координуватиме свої дії щодо оздоровлення сектора нерухомості.

У п'ятницю, 17 травня, Китай оприлюднив заходи щодо виділення фінансування на суму до 1 трильйона юанів (138 мільярдів доларів) та спрощення правил іпотечного кредитування. При цьому місцеві органи влади збираються викупити "деякі" квартири.

Крім того, у рамках цих кроків центральний банк заявив, що створить механізм кредитування державних підприємств на суму 300 мільярдів юанів (41,49 мільярда доларів) для купівлі завершених та непроданих будинків за "розумними цінами".

Як зазначається, на такі заходи уряд Китаю пішов після того, як інші способи економічної підтримки за останні два роки не змогли пожвавити сектор, на який на піку свого розвитку припадало чверть національного ВВП. Наразі він залишається основним гальмом для другої за величиною економіки світу.

Що кажуть аналітики про рятування китайського сектору нерухомості

У той час як видання міністерства житлового будівництва назвало останню політику "історичним моментом" для галузі, багато аналітиків, що пильно слідкують за Китаєм були більш обачними у своїх оцінках.

Аналітики заявили, що рішення центрального уряду виступити в ролі покупця житла ознаменувало собою важливий крок, але додали, що розмір пропонованого фінансування сягне трильйонів юанів.

У січні-квітні у Китаї на продаж було виставлено 391 мільйон квадратних метрів нового житла, що на 24% більше, ніж торік. За оцінками інвестиційно-банківської компанії Tianfeng Securities, воно коштуватиме близько 1 трильйона доларів.

Голова департаменту з дослідження нерухомості Китаю Bank of America Карл Чой зазначив, що програми соціального житла обов'язкові лише у великих містах. За оцінками, шляхом фінансування 500 мільярдів доларів можна придбати до 15% об'єктів нерухомості в містах другого рівня з великою знижкою.

Економісти австралійського інвестиційного банку Macquarie кажуть, що політична мета уряду з реанімації сектора нерухомості тепер може становити 18 місяців, порівняно з поточним терміном 28 місяців. За їхніми словами, досягнення цієї мети коштуватиме приблизно 2 трильйони юанів.

"З огляду на обмежений розмір виділених коштів та різні проблеми при виконанні, ці кроки самі по собі навряд чи розв'яжуть проблему. Проте подають надію на те, що політики рухаються у вірному напрямі після невдач у попередні роки", — заявив головний економіст банку Китаю Ларрі Ху.

Аналітики порівняли останню програму перекредитування на суму 300 мільярдів юанів з іншою програмою на 100 мільярдів юанів, запровадженою в січні 2023 року для восьми пілотних міст. За офіційними даними, до січня цього року було використано лише близько 2 мільярдів юанів, що наголошує на відсутності стимулів та участі з боку ринку.

Місцеві органи влади, які вже мають борг близько 9 трильйонів доларів, можливо, не захочуть розширювати свої низькоприбуткові проєкти соціального житла. Банки також не поспішатимуть кредитувати потенційно збиткові підприємства.

Експерти також заявляють, що тривалість цього кредитування, розрахована максимум на п'ять років і занадто коротка для періоду окупності проєктів орендного житла. Це може стати проблемою для державних підприємств та комерційних банків.

Аналітики одного із найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs очікують, що стабілізація цін на нерухомість у Китаї триватиме дев'ять місяців.

"Багато залежить від виконання. Попри те, що політики сигналізують про сприятливішу позицію, ефективність будь-яких нових заходів залежатиме від того, наскільки швидко і легко вони можуть бути реалізовані", — долали в Goldman Sachs.

На думку аналітиків, відновлення довіри покупців житла, як і раніше, є ключем до відновлення сектору нерухомості. Вони додають, що лише деякі компанії будуть мотивовані "історичними кроками" уряду КНР в поточних ринкових умовах.

Нагадаємо, у квітні 2024 року обсяг промислового виробництва в Китаї перевищив прогнози аналітиків. Цьому сприяло покращення зовнішнього попиту, хоча роздрібні продажі у самій країні несподівано сповільнилися. Це не єдина проблема, з якою стикається економіка КНР.

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