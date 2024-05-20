Меры Китая по поддержке собственности разочаровывают

Деловая улица Китая. Фото: eastasiaforum.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Акции застройщиков не начали расти после "исторических шагов" правительства Китая по стабилизации сектора недвижимости, пострадавшего от кризиса. Инвесторы обеспокоены тем, что эти меры не смогут изменить ситуацию и восстановить спрос и доверие.

Об этом сообщает Reuters.

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Что происходит в секторе недвижимости Китая

Индекс недвижимости материковой части Гонконга Hang Seng в день принятия "исторических шагов" снизился на 0,4% после падения более чем на 2% на утренней сессии. Впрочем, следует отметить, что в текущем месяце он прибавил около 18%. Это произошло после того, как правительство КНР объявило, что будет координировать свои действия по оздоровлению сектора недвижимости.

В пятницу, 17 мая, Китай обнародовал меры по выделению финансирования на сумму до 1 триллиона юаней (138 миллиардов долларов) и упрощению правил ипотечного кредитования. При этом местные органы власти собираются выкупить "некоторые" квартиры.

Кроме того, в рамках этих шагов центральный банк заявил, что создаст механизм кредитования государственных предприятий на сумму 300 миллиардов юаней (41,49 миллиарда долларов) для покупки завершенных и непроданных домов по "разумным ценам".

Как отмечается, на такие меры правительство Китая пошло после того, как другие способы экономической поддержки за последние два года не смогли оживить сектор, на который на пике своего развития приходилось четверть национального ВВП. Пока он остается основным тормозом для второй по величине экономики мира.

Что говорят аналитики о спасении китайского сектора недвижимости

В то время как издание министерства жилищного строительства назвало последнюю политику "историческим моментом" для отрасли, многие пристально следящие за Китаем аналитики были более осмотрительными в своих оценках.

Аналитики заявили, что решение центрального правительства выступить в качестве покупателя жилья ознаменовало собой важный шаг, но добавили, что размер предлагаемого финансирования достигнет триллионов юаней.

В январе-апреле в Китае на продажу был выставлен 391 миллион квадратных метров нового жилья, что на 24% больше, чем в прошлом. По оценкам инвестиционно-банковской компании Tianfeng Securities, оно будет стоить около 1 триллиона долларов.

Глава департамента по исследованию недвижимости Китая Bank of America Карл Чой отметил, что программы социального жилья обязательны только в крупных городах. По оценкам путем финансирования 500 миллиардов долларов можно приобрести до 15% объектов недвижимости в городах второго уровня с большой скидкой.

Экономисты австралийского инвестиционного банка Macquarie говорят, что политическая цель правительства по реанимации сектора недвижимости теперь может составить 18 месяцев по сравнению с текущим сроком 28 месяцев. По их словам, достижение этой цели будет стоить примерно 2 триллиона юаней.

"Учитывая ограниченный размер выделенных средств и различные проблемы при выполнении, эти шаги по себе вряд ли решат проблему. Однако они дают надежду на то, что политики движутся в верном направлении после неудач в предыдущие годы", — заявил главный экономист банка Китая Ларри. Ху.

Аналитики сравнили последнюю программу перекредитования на сумму 300 миллиардов юаней с другой программой на 100 миллиардов юаней, введенной в январе 2023 года для восьми пилотных городов. По официальным данным, к январю этого года было использовано лишь около 2 миллиардов юаней, что подчеркивает отсутствие стимулов и участия со стороны рынка.

Местные органы власти, уже имеющие долг около 9 триллионов долларов, возможно, не захотят расширять свои низкоприбыльные проекты социального жилья. Банки также не будут спешить кредитовать потенциально убыточные предприятия.

Эксперты также заявляют, что продолжительность этого кредитования рассчитана максимум на пять лет и слишком коротка для периода окупаемости проектов арендного жилья. Это может стать проблемой для государственных и коммерческих банков.

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs ожидают, что стабилизация цен на недвижимость в Китае продлится девять месяцев.

"Многое зависит от выполнения. Несмотря на то, что политики сигнализируют о более благоприятной позиции, эффективность любых новых мер будет зависеть от того, насколько быстро и легко они могут быть реализованы", — преодолевали в Goldman Sachs.

По мнению аналитиков, восстановление доверия покупателей жилья по-прежнему является ключом к восстановлению сектора недвижимости. Они добавляют, что некоторые компании будут мотивированы "историческими шагами" правительства КНР в текущих рыночных условиях.

Напомним, в апреле 2024 года объем промышленного производства в Китае превысил прогнозы аналитиков. Этому способствовало улучшение внешнего спроса, хотя розничные продажи в стране неожиданно замедлились. Это не единственная проблема, с которой сталкивается экономика КНР.

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