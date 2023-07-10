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Китайські партнери РФ заробляють на держтендерах в Україні

10 липня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Китайські партнери РФ заробляють на держтендерах в Україні
Розробка плану для тендерів. Фото: Depositphotos
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Закордонні компанії, які активно співпрацюють з РФ, знаходять вразливі місця в українському законодавстві про державні закупівлі. Зокрема, виробники з Китаю через посередників у 2023 році змогли отримати понад 2,6 млрд гривень від держкорпорацій "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України".

Про це йдеться у базі федеральної митної служби РФ та платформb Prozorro, пише "РБК-Україна".

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За даними Prozorro, американська компанія Vorex LLC, яка постачає на український ринок трубні вироби від китайських компаній TPC та Hengyang Valin Steel Tube, з початку 2023 року стала переможцем у 9 тендерах, організованих "Укргазвидобуванням" та "Оператором ГТС України".

Як свідчать дані з бази Російської федеральної митної служби, TPC і Hengyang Valin Steel Tube в 2022 році здійснили 26 постачань трубної продукції до Росії, які почалися після початку масштабного вторгнення росіян до України. Головними одержувачами були "Торговий дім Северснаб", Віксунський металургійний завод та "Енергогазсервіс". Всі ці організації є постачальниками таких нафтогазових гігантів країни-агресора, як "Газпром", ЛУКОЙЛ, ТНК та інших.

У повідомленні також зазначається, що тендерні процедури, які проводяться "Укргазвидобуванням" та "Оператором ГТС України", зазвичай вимагають від переможців надання гарантійного листа, що підтверджує відсутність зв'язків із державою-агресором. Однак, коли у тендері бере участь посередник, перевірка безпосереднього виробника щодо його відносин з Росією не проводиться.

Нагадаємо, що в компанії "Нафтогаз України" оголосили тендер на закупівлю 1507 кг кави вартістю 949,4 тисяч гривень. Замовник хоче, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду та горіхів.

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