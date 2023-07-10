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Китайские партнеры РФ зарабатывают на гостендерах в Украине

10 июля 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китайские партнеры РФ зарабатывают на гостендерах в Украине
Разработка плана для тендера. Фото: Depositphotos
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Зарубежные компании, активно сотрудничающие со РФ, находят уязвимые места в украинском законодательстве о государственных закупках. В частности, производители из Китая через посредников в 2023 году смогли получить более 2,6 млрд гривен от госкорпораций "Укргазвидобыча" и "Оператор ГТС України".

Об этом говорится в базе федеральной таможенной службы РФ и платформы Prozorro, пишет "РБК-Украина".

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Согласно данным Prozorro, американская компания Vorex LLC, которая поставляет на украинский рынок трубные изделия от китайских компаний TPC и Hengyang Valin Steel Tube, с начала 2023 года стала победителем в 9 тендерах, организованных "Укргаздобычей" и "Оператором ГТС Украины".

Как показывают данные из базы Российской федеральной таможенной службы, TPC и Hengyang Valin Steel Tube в 2022 году осуществили 26 поставок трубной продукции в Россию, начавшиеся после начала масштабного вторжения русских в Украину. Главными получателями были "Торговый дом Северснаб", Виксунский металлургический завод и "Энергогазсервис". Все эти организации являются поставщиками для таких нефтегазовых гигантов страны-агрессора, как "Газпром", ЛУКОЙЛ, ТНК и других.

В сообщении также указывается, что тендерные процедуры, проводимые "Укргаздобычей" и "Оператором ГТС Украины", обычно требуют от победителей предоставления гарантийного письма, подтверждающего отсутствие связей с государством-агрессором. Однако, когда в тендере участвует посредник, проверка непосредственного производителя на предмет его отношений с Россией не проводится.

Напомним, что в компании "Нефтегаз Украины" объявили тендер на закупку 1 507 кг кофе стоимостью 949,4 тысячи гривен. Заказчик хочет, чтобы это была стопроцентная арабика со вкусом сухофруктов, шоколада и орехов.

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