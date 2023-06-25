Кофе по-королевски: Нафтогаз объявил очередной скандальный тендер

Председатель правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: Василий Артюшенко

В компании "Нефтегаз Украины" объявили тендер на закупку 1 507 кг кофе стоимостью 949,4 тысячи гривен. Заказчик хочет, чтобы это была стопроцентная арабика со вкусом сухофруктов, шоколада и орехов.

Об этом сообщили в публикации "Главкома" "Тендерный банкет во время войны. Без матов не обойдется".

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Особенности заказа

Отмечается, что вся продукция будет фасоваться в килограммовые пачки. Поэтому за килограмм такого кофе планируется отдать 630 гривен.

По информации издания, в феврале компания уже приобрела 1 125 кг кофе за 488 тысяч гривен. Речь идет о премиум арабике, килограмм которой тогда стоил 433,8 гривен.

"Перед Новым годом НАК также приобрел премиум-арабику на 191,9 тыс. грн. Килограмм тогда вышел за 469 грн. На тендер подали пять участников. В ноябре 2022-го "Нафтогазу" подвезли еще 327 кг кофе по 610 грн за килограмм", — добавили в сообщении.

Другие скандальные тендеры

Ранее в Украине список скандальных тендеров пополнил заказы власти небольшого населенного пункта в Донецкой области. Во время войны за государственные деньги закупили жителям спортивный инвентарь, а также заказали инженерные услуги по реконструкции стадиона.

Также в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное сооружение флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн. грн.

Напомним, ранее предприятия группы "Нафтогаз" обнародовали сумму налоговых отчислений в государственный бюджет с начала 2023 года. Компания продолжает считаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.