Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Китайський експорт до Росії різко обвалився arrow

Китайський експорт до Росії різко обвалився

17 квітня 2024 16:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Китайський експорт до Росії обвалився — у чому причина
Контейнерний термінал у Китаю. Фото: Modern Terminals Limited
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Експорт товарів з Китаю до Росії зменшився у березні цього року вперше з середини 2022 року. Це сталося на фоні зростаючих погроз США про застосування вторинних санкцій проти китайських банків та компаній через їхню можливу підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Експорт Китаю до Росії зменшився у березні на 15,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, як свідчать дані китайської митниці. Це перше зниження з червня 2022 року. Після вторгнення РФ в Україну фінансові та торгові санкції призвели до обвалу російського імпорту, проте з часом поставки почали відновлюватися. У 2023 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг рекордних 240 млрд доларів. 

За словами економістів Bloomberg Economics, загрози США про можливість вторинних санкцій призвели до того, що "розрахунки за торговельними операціями тепер займають більше часу, а російським імпортерам для забезпечення поставок доводиться все більше покладатися на країни Центральної Азії".

"Деякі заходи США мають руйнівний ефект, але ще занадто рано говорити про те, наскільки вони довготривалі. Найімовірніший результат – китайці будуть більш обережними", – вважає директор Євразійського центру Carnegie Russia Олександр Габуєв.

null
Падіння китайського експорту до Росії. Джерело: Bloomberg

Що ще варто знати

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 11 квітня запровадили експортні обмеження для трьох компаній з Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Уряд США вважає, що ці компанії можуть становити загрозу національній безпеці або зовнішній політиці країни.

Ми також писали, що російська мідна компанія та китайські фірми торгують новими мідними рулонами, замаскованими під металобрухт, щоб уникнути податків та обійти західні санкції, накладені на Російську Федерацію за вторгнення в Україну. Після запровадження обмежень США у лютому 2022 року Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари.

санкції проти Росії
санкції
Китай
експорт
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість