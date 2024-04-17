Китайський експорт до Росії обвалився — у чому причина

Контейнерний термінал у Китаю. Фото: Modern Terminals Limited

Експорт товарів з Китаю до Росії зменшився у березні цього року вперше з середини 2022 року. Це сталося на фоні зростаючих погроз США про застосування вторинних санкцій проти китайських банків та компаній через їхню можливу підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Експорт Китаю до Росії зменшився у березні на 15,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, як свідчать дані китайської митниці. Це перше зниження з червня 2022 року. Після вторгнення РФ в Україну фінансові та торгові санкції призвели до обвалу російського імпорту, проте з часом поставки почали відновлюватися. У 2023 році товарообіг між Росією та Китаєм досяг рекордних 240 млрд доларів.

За словами економістів Bloomberg Economics, загрози США про можливість вторинних санкцій призвели до того, що "розрахунки за торговельними операціями тепер займають більше часу, а російським імпортерам для забезпечення поставок доводиться все більше покладатися на країни Центральної Азії".

"Деякі заходи США мають руйнівний ефект, але ще занадто рано говорити про те, наскільки вони довготривалі. Найімовірніший результат – китайці будуть більш обережними", – вважає директор Євразійського центру Carnegie Russia Олександр Габуєв.

Падіння китайського експорту до Росії. Джерело: Bloomberg

Що ще варто знати

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 11 квітня запровадили експортні обмеження для трьох компаній з Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Уряд США вважає, що ці компанії можуть становити загрозу національній безпеці або зовнішній політиці країни.

Ми також писали, що російська мідна компанія та китайські фірми торгують новими мідними рулонами, замаскованими під металобрухт, щоб уникнути податків та обійти західні санкції, накладені на Російську Федерацію за вторгнення в Україну. Після запровадження обмежень США у лютому 2022 року Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари.