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США запровадили експортні обмеження проти компаній із РФ, Китаю та ОАЕ

11 квітня 2024 12:25
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії, Китаю та Еміратів
Міністерство торгівлі США. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Сполучені Штати Америки запровадили експортні обмеження для трьох компаній з Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Уряд США вважає, що ці компанії можуть становити загрозу національній безпеці або зовнішній політиці країни.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки.

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Зокрема, під обмеженнями серед російських компаній опинилися:

  • НВП АТ "Аеросила" (виробляє допоміжні силові установки, повітряні гвинти та силові перетворювачі для надзвукових літаків);
  • ТОВ "Дельта-Аеро"  (ремонт і технічне обслуговування літальних апаратів);
  • АТ "ОДК-Стар" (займається розробкою, виробництвом і сервісним обслуговуванням комплексних систем паливоживлення й управління газотурбінними двигунами).

У міністерстві підозрюють, що разом із китайською Shenzhen Jiasibo Technology вони "у складі мережі" могли закуповувати аерокосмічні компоненти, включно з компонентами подвійного призначення для застосування в БПЛА, для Іранської авіабудівної промислової компанії.

"Ці компоненти застосовуються для розробки і виробництва БПЛА серії Shahed, які використовувалися Іраном для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході", — сказано у повідомленні Мінторгу США. 

Управління з контролю над іноземними активами Мін'юсту США (OFAC) внесло компанії "Дельта-Аеро", "Аеросила" та АТ "ОДК-Стар" до санкційного SDN-списку.

Інша компанія з Китаю — Jiangxi Xintuo Enterprise — могла підтримувати Збройні сили РФ.

Компанії LINKZOL (Beijing) Technology і Xi'an Like Innovative Information Technology з Китаю були включені до списку через підозри у придбанні товарів американського походження для підтримки зусиль Китаю у військовій модернізації, зокрема в області військової розвідки. Таку саму причину вказує Міністерство торгівлі США, вводячи обмеження проти Beijing Anwise Technology і SITONHOLY (Tianjin), що належать Китаю.

Компанії з ОАЕ, Khalaj Trading LLC і Mahdi Khalaj Amirhosseini, можливо, брали участь в експорті або спробах експорту зі США до Ірану товарів, які підпадають під список комерційного контролю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, цієї весни буде ухвалений черговий — 14-й — пакет економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії. В ЄС міркують, що робити, аби РФ не обходила санкції.

Ми також писали, що уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії у п'ятницю, 5 квітня. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.

санкції проти Росії
США
санкції
Китай
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експорт
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