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Китайский экспорт в Россию резко обвалился

17 апреля 2024 16:56
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Ирина Шпак
редактор
Китайский экспорт в Россию обрушился — в чем причина
Контейнерный терминал в Китае. Фото: Modern Terminals Limited
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Экспорт товаров из Китая в Россию уменьшился в марте этого года впервые с середины 2022 года. Это произошло на фоне растущих угроз США о применении вторичных санкций против китайских банков и компаний из-за их возможной поддержки России в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Экспорт Китая в Россию уменьшился в марте на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как свидетельствуют данные китайской таможни. Это первое понижение с июня 2022 года. После вторжения РФ в Украину финансовые и торговые санкции привели к обрушению российского импорта, однако со временем поставки начали возобновляться. В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов.

По словам экономистов Bloomberg Economics, угрозы США о возможности вторичных санкций привели к тому, что "расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени, а российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии".

"Некоторые меры США оказывают разрушительный эффект, но еще слишком рано говорить о том, насколько они долговременны. Вероятнейший результат – китайцы будут осторожнее", — считает директор Евразийского центра Carnegie Russia Александр Габуев.

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Падение китайского экспорта в Россию. Источник: Bloomberg

Что еще стоит знать

Напомним, Соединенные Штаты Америки 11 апреля ввели экспортные ограничения для трех компаний из России, шести из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Правительство США считает, что эти компании могут представлять угрозу национальной безопасности или внешней политике страны.

Мы также писали, что российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом, чтобы избежать налогов и обойти западные санкции, наложенные на Российскую Федерацию за вторжение в Украину. После введения ограничений США в феврале 2022 года Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары.

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