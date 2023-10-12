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Київ випередив Донеччину: Шуляк назвала лідерів з відпрацювання заяв на ''єВідновлення''

12 жовтня 2023 17:06
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Заяви на єВідновлення: Шуляк назвала лідерів по регіонам
Олена Шуляк. Фото: Олена Шуляк
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В рамках програми ''єВідновлення'' лідируючою за сумою виплат є Харківська область, однак найбільше заяв відпрацьовано по Києву. Донецька область опинилася на третьому місці щодо заяв по компенсації за зруйноване житло. 

Про це розповіла у цифрах голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії ''Слуга народу'' Олена Шуляк.

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"Станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно по 16 674 заяв на суму в 1,4 млрд гривень. Відмовлено у компенсації по 13% всіх поданих заяв", — заявила Шуляк.

Вона назвала лідируючі регіони за сумами виплат щодо пошкодженого житла:

  • Харківська область — 460 млн гривень; 
  • Київська область — 367 млн гривень;
  • Миколаївська область — 68 млн гривень.

Шуляк додала, що разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні. 

єВідновлення
Кількість заяв на компенсацію за знищене житло. Фото: Олена Шуляк

"Найвищий процент опрацювання заяв на компенсації по програмі ''єВідновлення'' за знищене житло наразі в Києві — тут розглянули і прийняли рішення по 74,19% заяв. На другому місці Житомирська область  — тут опрацювали 48% заяв. На третьому Донецька з 31,52% заяв", — підсумувала Шуляк. 

Нагадаємо, щотижня змінюються цифри щодо поданих заяв та виплачених компенсацій по програмі ''єВідновлення''. А останнім часом зменшився чек і становить 11 537 гривень.

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