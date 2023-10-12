Заяви на єВідновлення: Шуляк назвала лідерів по регіонам

Київ випередив Донеччину: Шуляк назвала лідерів з відпрацювання заяв на ''єВідновлення''
В рамках програми ''єВідновлення'' лідируючою за сумою виплат є Харківська область, однак найбільше заяв відпрацьовано по Києву. Донецька область опинилася на третьому місці щодо заяв по компенсації за зруйноване житло.
Про це розповіла у цифрах голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії ''Слуга народу'' Олена Шуляк.
"Станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно по 16 674 заяв на суму в 1,4 млрд гривень. Відмовлено у компенсації по 13% всіх поданих заяв", — заявила Шуляк.
Вона назвала лідируючі регіони за сумами виплат щодо пошкодженого житла:
- Харківська область — 460 млн гривень;
- Київська область — 367 млн гривень;
- Миколаївська область — 68 млн гривень.
Шуляк додала, що разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні.
"Найвищий процент опрацювання заяв на компенсації по програмі ''єВідновлення'' за знищене житло наразі в Києві — тут розглянули і прийняли рішення по 74,19% заяв. На другому місці Житомирська область — тут опрацювали 48% заяв. На третьому Донецька з 31,52% заяв", — підсумувала Шуляк.
Нагадаємо, щотижня змінюються цифри щодо поданих заяв та виплачених компенсацій по програмі ''єВідновлення''. А останнім часом зменшився чек і становить 11 537 гривень.