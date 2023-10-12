Заявления на єВідновлення: Шуляк назвала лидеров по регионам

Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк

В рамках программы ''єВідновлення'' лидирующей по сумме выплат является Харьковская область, однако больше всего заявлений отработано по Киеву. Донецкая область оказалась на третьем месте по заявлениям по компенсации за разрушенное жилье.

Об этом рассказала в цифрах глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга yарода" Елена Шуляк.

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"По состоянию на 11 октября уже выплачена компенсация за поврежденное имущество по 16 674 заявлениям на сумму в 1,4 млрд гривен. Отказано в компенсации по 13% всех поданных заявлений", — заявила Шуляк.

Она назвала лидирующие регионы по суммам выплат по поврежденному жилью:

Харьковская область — 460 млн гривен;

Киевская область — 367 млн гривен;

Николаевская область — 68 млн гривен.

Шуляк добавила, что вместе на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине.

Количество заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. Фото: Елена Шуляк

"Наивысший процент обработки заявлений на компенсации по программе "єВідновлення" за уничтоженное жилье сейчас в Киеве — здесь рассмотрели и приняли решение по 74,19% заявлений. На втором месте Житомирская область — здесь обработали 48% заявлений. На третьем Донецка с 31,52% заявлений", — подытожила Шуляк.

Напомним, еженедельно меняются цифры относительно поданных заявлений и выплаченных компенсаций по программе ''єВідновлення''. А в последнее время уменьшился чек и составляет 11 537 гривен.