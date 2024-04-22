Скандальні закупівлі — Київське метро витратить на кондиціонери 5,5 млн грн

Столична підземка. Фото: novynarnia

КП "Київський метрополітен" оголосило два нові тендери щодо закупівлі та встановлення кондиціонерів. На це мають намір витратити понад п'ять мільйонів гривень.

Про це свідчать дані порталу Громадського контролю держзакупівель Dozorro.

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За даними сайту, "Київський метрополітен" замовив 104 кондиціонери за 3,2 млн гривень.

Примітно те, що йдеться не про встановлення кондиціонерів у вагони метро для підвищення комфорту пасажирів чи працівників депо та касирів, а в адміністративні будівлі метрополітену.

Джерело: Dozorro

Окрім кондиціонерів, раніше замовили послуги з їх встановлення. На це метрополітен має намір віддати практично 2,2 млн гривень.

Однак лише на встановлення 90 кондиціонерів. Що буде з рештою 14 кондиціонерів — невідомо.

Джерело: Dozorro

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада деяких регіонів планує витратити на озеленення та покіс трави кілька мільйонів гривень коштів платників податків. Експерти називають подібні нераціональні витрати грошей під час війни — весняним "трендом".

Також ми писали, що на Одещині для маленького села, у якому проживає півтори тисячі осіб, побудують укриття за понад 7 млн грн. Відомо, що це село Степанівка, а споруда належатиме до закладу дошкільної освіти.