Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Київський метрополітен витратить на кондиціонери 5,5 млн гривень arrow

Київський метрополітен витратить на кондиціонери 5,5 млн гривень

22 квітня 2024 15:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Скандальні закупівлі — Київське метро витратить на кондиціонери 5,5 млн грн
Столична підземка. Фото: novynarnia
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

КП "Київський метрополітен" оголосило два нові тендери щодо закупівлі та встановлення кондиціонерів. На це мають намір витратити понад п'ять мільйонів гривень.

Про це свідчать дані порталу Громадського контролю держзакупівель Dozorro.

Читайте також:

Закупівля кондиціонерів для підземки

За даними сайту, "Київський метрополітен" замовив 104 кондиціонери за 3,2 млн гривень.

Примітно те, що йдеться не про встановлення кондиціонерів у вагони метро для підвищення комфорту пасажирів чи працівників депо та касирів, а в адміністративні будівлі метрополітену.

 

тендер метро Київ
Джерело: Dozorro

Окрім кондиціонерів, раніше замовили послуги з їх встановлення. На це  метрополітен має намір віддати практично 2,2 млн гривень.

Однак лише на встановлення 90 кондиціонерів. Що буде з рештою 14 кондиціонерів — невідомо.

 

тендер метро Київ
Джерело: Dozorro

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада деяких регіонів планує витратити на озеленення та покіс трави кілька мільйонів гривень коштів платників податків. Експерти називають подібні нераціональні витрати грошей під час війни — весняним "трендом".

Також ми писали, що на Одещині для маленького села, у якому проживає півтори тисячі осіб, побудують укриття за понад 7 млн грн. Відомо, що це село Степанівка, а споруда належатиме до закладу дошкільної освіти.

Київ
скандал
тендер
метро
ProZorro
закупівлі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри