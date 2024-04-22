Скандальные закупки — Киевское метро потратит на кондиционеры 5,5 млн грн

Киевский метрополитен потратит на кондиционеры 5,5 млн гривен
КП "Киевский метрополитен" объявило два новых тендера по закупке и установке кондиционеров. На это намерены потратить более пяти миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют данные портала Общественного контроля госзакупок Dozorro.
Закупка кондиционеров для подземки
По данным сайта, "Киевский метрополитен" заказал 104 кондиционера за 3,2 млн гривен.
Примечательно, что речь идет не об установке кондиционеров в вагоны метро для повышения комфорта пассажиров или работников депо и кассиров, а в административные здания метрополитена.
Кроме кондиционеров, раньше заказали услуги по их установке. На это метрополитен намерен отдать практически 2,2 млн гривен.
Однако только на установку 90 кондиционеров. Что будет с остальными 14 кондиционерами — неизвестно.
Что еще стоит знать
Напомним, власти некоторых регионов планируют потратить на озеленение и покос травы несколько миллионов гривен средств налогоплательщиков. Эксперты называют подобные нерациональные расходы денег во время войны — весенним "трендом".
Также мы писали, что в Одесской области для маленькой деревни, в которой проживает полторы тысячи человек, построят укрытие более чем за 7 млн грн. Известно, что это село Степановка, а сооружение будет принадлежать заведению дошкольного образования.
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