Скандальные закупки — Киевское метро потратит на кондиционеры 5,5 млн грн

Столичная подземка. Фото: novynarnia

КП "Киевский метрополитен" объявило два новых тендера по закупке и установке кондиционеров. На это намерены потратить более пяти миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала Общественного контроля госзакупок Dozorro.

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По данным сайта, "Киевский метрополитен" заказал 104 кондиционера за 3,2 млн гривен.

Примечательно, что речь идет не об установке кондиционеров в вагоны метро для повышения комфорта пассажиров или работников депо и кассиров, а в административные здания метрополитена.

Источник: Dozorro

Кроме кондиционеров, раньше заказали услуги по их установке. На это метрополитен намерен отдать практически 2,2 млн гривен.

Однако только на установку 90 кондиционеров. Что будет с остальными 14 кондиционерами — неизвестно.

Источник: Dozorro

Что еще стоит знать

Напомним, власти некоторых регионов планируют потратить на озеленение и покос травы несколько миллионов гривен средств налогоплательщиков. Эксперты называют подобные нерациональные расходы денег во время войны — весенним "трендом".

Также мы писали, что в Одесской области для маленькой деревни, в которой проживает полторы тысячи человек, построят укрытие более чем за 7 млн грн. Известно, что это село Степановка, а сооружение будет принадлежать заведению дошкольного образования.