Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Киевский метрополитен потратит на кондиционеры 5,5 млн гривен arrow

Киевский метрополитен потратит на кондиционеры 5,5 млн гривен

22 апреля 2024 15:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Скандальные закупки — Киевское метро потратит на кондиционеры 5,5 млн грн
Столичная подземка. Фото: novynarnia
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

КП "Киевский метрополитен" объявило два новых тендера по закупке и установке кондиционеров. На это намерены потратить более пяти миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала Общественного контроля госзакупок Dozorro.

Читайте также:

Закупка кондиционеров для подземки

По данным сайта, "Киевский метрополитен" заказал 104 кондиционера за 3,2 млн гривен.

Примечательно, что речь идет не об установке кондиционеров в вагоны метро для повышения комфорта пассажиров или работников депо и кассиров, а в административные здания метрополитена.

 

тендер метро Киев
Источник: Dozorro

Кроме кондиционеров, раньше заказали услуги по их установке. На это метрополитен намерен отдать практически 2,2 млн гривен.

Однако только на установку 90 кондиционеров. Что будет с остальными 14 кондиционерами — неизвестно.

 

тендер метро Киев
Источник: Dozorro

Что еще стоит знать

Напомним, власти некоторых регионов планируют потратить на озеленение и покос травы несколько миллионов гривен средств налогоплательщиков. Эксперты называют подобные нерациональные расходы денег во время войны — весенним "трендом".

Также мы писали, что в Одесской области для маленькой деревни, в которой проживает полторы тысячи человек, построят укрытие более чем за 7 млн грн. Известно, что это село Степановка, а сооружение будет принадлежать заведению дошкольного образования.

Киев
скандал
тендер
метро
ProZorro
закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри