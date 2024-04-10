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Коли IKEA повернеться в Україну — в компанії дали коментар

10 квітня 2024 12:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
ІКЕА в Україні — коли відкриються магазини
Магазин ІКЕА в Києві. Фото: kiev.klichko.org
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Шведський ритейлер IKEA оцінює ситуацію в Україні для відновлення роботи. Проте, коли відкриються магазини, невідомо.

Про це зазначили представники компанії у відповідь на запит Delo.ua.

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У повідомленні сказано, що IKEA ще не вирішили, коли їхні магазини відновлять роботу в Україні, проте компанія визнає високу зацікавленість в українському ринку.

"ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні", — зазначили в компанії. 

Представники IKEA  додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку квітня в Україні відкрилися магазини ZARA, які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення. У Києві вони запрацювали одразу на кількох локаціях, і у перші хвилини натовпи людей змітали товари із полиць. Все тому, що ціни вразили українців.

Ми також писали, як повернення світових брендів вплине на український ритейл. Ми з'ясували, якими будуть ціни на нові колекції, а також яких змін очікувати на ринку найближчим часом.

відкриття
магазини
бізнес
гроші

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