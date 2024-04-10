ИКЕА в Украине — когда откроются магазины

Магазин ИКЕА в Киеве. Фото: kiev.klichko.org

Шведский ритейлер IKEA оценивает ситуацию в Украине по возобновлению работы. Однако когда откроются магазины, неизвестно.

Об этом отметили представители компании в ответ на запрос Delo.ua.

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В сообщении говорится, что IKEA еще не решили, когда их магазины возобновят работу в Украине, однако компания признает высокую заинтересованность в украинском рынке.

"ИКЕА остается высоко заинтересованной в украинском рынке. В настоящее время компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут налажены, IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большему числу людей в Украине", — отметили в компании.

Представители IKEA добавили, что пока не могут сказать, когда это произойдет.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале апреля в Украине открылись магазины ZARA, закрытые с начала полномасштабного вторжения. В Киеве они заработали сразу на нескольких локациях, и в первые минуты толпы людей сметали товары с полок. Все потому, что цены поразили украинцев.

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