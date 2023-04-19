Курс долара в Україні — експерти оцінили можливість подорожчання валюти

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському валютному ринку після Великодня ситуація залишається помірною. За тиждень американська валюта подорожчала на 20 копійок, до 37,90 грн/дол.

Прогноз щодо курсу долара озвучила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, пише "Канал 24"

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Ситуація на ринку

На думку банкіра, є висока ймовірність того, що до кінця поточного тижня курс долара перетне позначку у 38 гривень.

Загалом, за її словами, упродовж останнього тижня населення більше продавало безготівкову валюту, аніж купувало.

"Це дає підстави говорити про ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання — до таких рівнів, коли купівля безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті стане цікавішою для українців", — зазначила експерт.

При цьому з наступного тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься вже в такому ціновому діапазоні: 37,5 — 38,4 грн/дол.

"З огляду на дуже помірну динаміку курсових змін протягом минулого тижня ринок вже близький до цих позначок", — зауважила банкір.

Скільки зараз коштує валюта

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,74, а продають за 37,82 грн. Євро купують за 41,10, а продають за 41,35 грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,45;

Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,25 грн;

"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,13 (-20 коп.) та 40,52 грн (-20 коп.) у продажу. Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Джерело: Мinfin

Нагадаємо, днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що в Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.