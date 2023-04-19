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Когда курс доллара превысит 38 гривен: обновленный прогноз экспертов

19 апреля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине – эксперты оценили возможность подорожания валюты
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском валютном рынке после Пасхи ситуация остается умеренной. За неделю американская валюта подорожала на 20 копеек, до 37,90 грн/долл.

Прогноз по курсу доллара озвучила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, пишет "Канал 24".

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Ситуация на рынке

По мнению банкира, высока вероятность того, что к концу текущей недели курс доллара пересечет отметку в 38 гривен.

В целом, по ее словам, на протяжении последней недели население больше продавало безналичную валюту, чем покупало.

"Это дает основания говорить о вероятности дальнейшей корректировки наличного курса в сторону ростадо таких уровней, когда покупка безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите станет более интересной для украинцев", — отметила эксперт.

При этом на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться уже в таком ценовом диапазоне: 37,5 — 38,4 грн/долл.

"Учитывая очень умеренную динамику курсовых изменений в течение прошлой недели рынок уже близок к этим отметкам", — отметила банкир.

Сколько сейчас стоит валюта

В обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,74, а продают по 37,82 грн. Евро покупают за 41,10, а продают за 41,35 грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,80 грн;
Ощадбанк — 37,50 грн — 38,45;
Укрэксимбанк — 37,65 грн — 38,25 грн;
"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,13 (-20 коп.) и 40,52 грн (-20 коп.) в продаже. Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Источник: Мinfin

Напомним, Национальный банк констатировал рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.

Также писали, что в Украине банкиры обновили прогнозы до конца 2023 года. Согласно им, инфляция и курс доллара вырастут, однако, не столь серьезно, как ожидалось ранее.

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