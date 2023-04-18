Курс долара зросте до кінця року: банкіри оновили прогноз
В Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.
Про це свідчать результати опитувань Національного банку України (НБУ).
Прогноз курсу долара
За даними Нацбанку, фінансисти прогнозують курс американської валюти упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,38 грн/долар. На початку року банкіри прогнозували курс на рік на рівні 42,70 грн/долар. Фінансові аналітики у березні прогнозують курс на рівні 41,29 грн/долар у порівнянні з 41,11 грн/долар на початку року.
Населення прогнозує більш лояльний курс — 39,78 грн/долар.
Прогноз щодо інфляції
Також банкіри покращили прогнози зростання споживчих цін до кінця року — до 17,4% із 22,9% у січні. Аналітики очікують інфляцію на рівні 16,8%, у січні прогнозували 18,1%.
Населення чекає зростання цін на 12,4%.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.
Також ми писали, що поточного року споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, залежатимуть від двох факторів: ситуації на фронті та зовнішнього фінансування України. Якщо ситуація на фронті матиме позитивну динаміку для України, а зовнішні партнери не зволікатимуть з фінансовою підтримкою, то в такому випадку інфляція за результатами року складе близько 20%. Меншого рівня інфляції очікувати можна, але не варто.