Курс долара зросте до кінця року — банкіри оновили прогноз

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.

Про це свідчать результати опитувань Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Прогноз курсу долара

За даними Нацбанку, фінансисти прогнозують курс американської валюти упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,38 грн/долар. На початку року банкіри прогнозували курс на рік на рівні 42,70 грн/долар. Фінансові аналітики у березні прогнозують курс на рівні 41,29 грн/долар у порівнянні з 41,11 грн/долар на початку року.

Населення прогнозує більш лояльний курс — 39,78 грн/долар.

Прогноз щодо інфляції

Також банкіри покращили прогнози зростання споживчих цін до кінця року — до 17,4% із 22,9% у січні. Аналітики очікують інфляцію на рівні 16,8%, у січні прогнозували 18,1%.

Населення чекає зростання цін на 12,4%.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Також ми писали, що поточного року споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, залежатимуть від двох факторів: ситуації на фронті та зовнішнього фінансування України. Якщо ситуація на фронті матиме позитивну динаміку для України, а зовнішні партнери не зволікатимуть з фінансовою підтримкою, то в такому випадку інфляція за результатами року складе близько 20%. Меншого рівня інфляції очікувати можна, але не варто.