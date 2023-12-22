Автогаз може подорожчати — як влада хоче підвищити акциз

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

У Фінансовому комітеті Верховної Ради розповіли про долю ініціативи з підвищення акцизу на автомобільний газ. Йдеться про уніфікацію ставок податків на пальне.

Про це голова комітету Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю українському виданню Forbes.

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Необхідність підвищення акцизу на автогаз

За словами керівника профільного комітету, Міністерство фінансів працює над проєктом закону, покликаного уніфікувати ставки податків на пальне аналогічно до тих, що діють у Європейському Союзі (ЄС). Йдеться про підвищення акцизу на скраплений газ, однак як саме — вирішить Кабінет міністрів.

"У межах цього буде й дискусія про підвищення акцизу на автогаз. Сьогодні ставки бензинів та автогазу — непорівнянні й відрізняються у чотири рази", — зауважив він.

При цьому Гетманцев зазначив, що вже тричі законопроєкт виносили на розгляд Кабміну, однак його щоразу повертали. Однозначної підтримки такої ініціативи серед урядовців поки що немає, додав керівник Фінансового комітету.

Як може зрости акциз на газ

Раніше Данило Гетманцев повідомляв, що новий рівень акцизу на автомобільний газ планують запровадити вже в 2024 році. Попередньо — його хочуть підвищити з чинних 52 до 170 євро.

Посадовець пояснив, що гроші від акцизів і ПДВ є великою частиною доходів держбюджету, становлячи близько 60 млрд грн. У зв'язку з підвищенням наступного року сума надходжень до казни має зрости.

Згідно з пропозицією, співвідношення має бути в енергомісткості: у разі ставки на бензин у 213 євро за одну тисяч літрів — ставка на газ мала б становити 160-170 євро.

Таким чином, Україна слідувала б європейській практиці.

Варто зауважити, що з липня 2023 року податки на пальне в країні повернули на довоєнний рівень:

ПДВ підвищили до 20%;

акциз на бензин — до 213 євро за 1 тис. л;

на дизпальне — до 139 євро за 1 тис. л.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 22 грудня на українських автозаправних станціях середні ціни на пальне продовжили знижуватися. Автогаз подешевшав найбільше. Його вартість впала майже на 30 копійок, до 31,79 грн/л. Тиждень тому газ коштував 33,09 грн/л.

Також ми писали, що на думку експерта Сергія Куюна, невдовзі ціни на автогаз опустяться нижче позначки 30 грн/л, а ще за кілька днів — цілком ймовірно, що до 27 грн/л і навіть нижче.