Автогаз может подорожать — как власть хочет повысить акциз

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Финансовом комитете Верховной Рады рассказали о судьбе инициативы по повышению акциза на автомобильный газ. Речь идет об унификации ставок налогов на топливо.

Об этом глава комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью украинскому изданию Forbes.

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Необходимость повышения акциза на автогаз

По словам руководителя профильного комитета, Министерство финансов работает над проектом закона, призванного унифицировать ставки налогов на топливо аналогично действующим в Европейском Союзе (ЕС). Речь идет о повышении акциза на сжиженный газ, однако как именно — решит Кабинет министров.

"В рамках этого будет и дискуссия о повышении акциза на автогаз. Сегодня ставки бензинов и автогаза — несравнимы и отличаются в четыре раза", — подчеркнул он.

При этом Гетманцев отметил, что уже трижды законопроект выносили на рассмотрение Кабмина, однако его каждый раз возвращали. Однозначной поддержки такой инициативы среди чиновников пока нет, добавил руководитель Финансового комитета.

Как может вырасти акциз на газ

Ранее Даниил Гетманцев сообщал, что новый уровень акциза на автомобильный газ планируют ввести уже в 2024 году. Предварительно — его хотят повысить с действующих 52 до 170 евро.

Чиновник объяснил, что деньги от акцизов и НДС являются большой частью доходов госбюджета, составляя около 60 млрд грн. В связи с повышением в следующем году сумма поступлений в казну должна возрасти.

Согласно предложению, соотношение должно быть в энергоемкости: в случае ставки на бензин в 213 евро за одну тысячу литров — ставка на газ должна составлять 160-170 евро.

Таким образом, Украина следовала бы европейской практике.

Следует отметить, что с июля 2023 года налоги на горючее в стране вернули на довоенный уровень:

НДС повысили до 20%;

акциз на бензин — до 213 евро за 1 тыс. л;

на дизтопливо — до 139 евро за 1 тыс. л.

Что еще стоит знать

Напомним, 22 декабря на украинских автозаправочных станциях средние цены на горючее продолжили снижаться. Автогаз подешевел больше всего. Его стоимость упала почти на 30 копеек, до 31,79 грн/л. Неделю назад газ стоил 33,09 грн/л.

Также мы писали, что, по мнению эксперта Сергея Куюна, вскоре цены на автогаз опустятся ниже отметки 30 грн/л, а еще через несколько дней — вполне вероятно, что до 27 грн/л и даже ниже.