На скільки зростуть тарифи на електроенергію в Україні. Як правильно економити електрику

Рахунок за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні знову заговорили про підвищення тарифів на електроенергію. І хоча ціни на електроенергію для населення не змінювались з минулого року, все йде до того, що подорожчання світла все ж відбудеться.

Новини.LIVE розповідають, чи будуть зростати тарифи на електроенергію в Україні, на скільки вони можуть підвищитися та як економити світло вдома.

Читайте також:

На скільки зростуть тарифи на електроенергію

Востаннє тарифи на електроенергію для населення було підвищено влітку минулого року. Наразі вартість електроенергії становить 2,64 грн (з урахуванням ПДВ) за 1 кВт-год. Також для власників двозонних лічильників діє "нічний" тариф (1,23 грн/кВт-год), що дозволяє заощаджувати на електроенергії з 23:00 до 07:00.

Проте, скоріше за все, до літа тарифи на світло переглянуть. З 1 травня 2024 року в Україні завершується режим запровадження спеціальних зобов'язань (ПСО) для учасників ринку електроенергії. Відповідно до нього, НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" компенсували постачальникам різницю між тарифом для населення у розмірі 2,64 грн/кВт-год та ринковою ціною.

При цьому про можливе підвищення вартості світла до 6 грн за кіловат почали говорити ще у лютому, до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Але їх тоді спростував Міністр енергетики України Герман Галущенко.

"6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — підкреслив міністр в ефірі телемарафону.

Втім, після нових ударів росіян по енергетичній інфраструктурі в Україні знову заговорили про підвищення тарифів. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що українці будуть змушені відновлювати пошкоджені об'єкти енергосистеми України, які постраждали від російських обстрілів, власним коштом.

За його словами, у країнах Європи ремонт, реконструкція та модернізація об'єктів енергетики здійснюються коштом держави, але в Україні такі витрати, покладають на плечі користувачів. Попенко припустив, що через обстріли тарифи на електроенергію можуть зрости до 3,5 грн за кВт-год.

При цьому Попенко зауважує, що таким чином вартість електроенергії для населення в Україні зрівняється з такими європейськими країнами, як Норвегія, Угорщина та Сербія. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг, зростання вартості світла можна очікувати з червня.

Його слова фактично підтвердила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук. В ефірі телемарафону вона зазначила, що у відомстві розглядають варіанти коригування тарифів на електроенергію для домашніх споживачів.

"Трохи напевно доведеться відкоригувати, щоб у нас була можливість хоч якось покривати те відновлення та ремонти, які необхідні", — зазначила Грінчук, але додала, що про ринкову ціну за електроенергію не йдеться.

Заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП ВРУ Олексій Кучеренко також наголосив, що ціни на електроенергію необхідно підвищити.

"Щодо ймовірності підвищення тарифів на електроенергію. Це питання розглядається. Я не хочу розчаровувати українців, хай їм хтось інший не дуже хороші новини розповідає. Але я практично переконаний, що неминуче певне підвищення тарифу на електроенергію для населення", — зауважив представник комітету.

Нардеп нагадав, що державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" постачають електроенергію населенню за ціною, яка завдає їм збитків. Зараз для цих компаній дуже важливо, щоб споживачі оплачували електроенергію за її фактичною собівартістю. Як не дивно, він також назвав суму 3,5 гривні за кіловат.

"Ніякої ринкової ціни точно не може бути — це однозначно. А по собівартості їх позиція буде обґрунтованою. За моїми підрахунками та тими відповідями, які я отримував свого часу від уряду — це десь 3,5 гривні. Я давно цю цифру знаю і не випадково зараз і в уряді йде дискусія навколо неї", — повідомив він.

Як економити на електроенергію

Кожен з нас може зробити свій внесок у зниження витрати електроенергії. Ось кілька способів, як можна економити електрику у міській квартирі.

Встановіть багатотарифний лічильник: Багатотарифні лічильники враховують витрати електроенергії у різний час доби. Використання енергоємних приладів, таких як пральні та посудомийні машини, у нічний час непогано заощадить гроші, оскільки нічний тариф вполовину дешевший за звичайний.

Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні лампи також допоможе скоротити споживання електроенергії. Крім того, світлодіодні лампи працюють у десятки разів довше, ніж лампа розжарювання. Середній термін служби лампи розжарювання близько 1000 годин, тоді як у світлодіодної лампи він сягає 20 000 — 50 000 годин.

Вимикайте світло при виході з кімнати. Ця проста звичка, яка може значно заощадити вашу енергію та зменшити рахунки за електроенергію.

Також Вимикайте побутові прилади та зарядні пристрої з розеток, коли вони не використовуються. Багато приладів споживають енергію в режимі очікування, тому їхнє повне відключення може знизити енергоспоживання.

Купуючи нову побутову техніку, зверніть увагу на її енергоефективність. Найбільш енергоефективні прилади маркуються познаками A+ або вищими.

Не встановлюйте холодильник поруч із джерелами тепла, щоб уникнути надмірної витрати енергії на його охолодження. Теплові джерела, такі як плити та радіатори, можуть змусити ваш холодильник працювати інтенсивніше, що призведе до збільшення енергоспоживання.

Позбавтеся зайвих розеток та подовжувачів, щоб зменшити опір в електричному ланцюзі. Використовуйте лише необхідну кількість розеток та подовжувачів для підключення вашої побутової техніки та електроніки.

Регулярно мийте люстри та плафони, щоб зберегти яскравість освітлення та уникнути необхідності використання додаткових джерел світла.

Пофарбуйте стіни у світлі кольори. Світлі кольори краще відбивають світло, що дозволяє використовувати менше енергії для освітлення.

Якщо можливо, встановіть металопластикові вікна, щоб скоротити втрати тепла і знизити споживання енергії на опалення. Енергоефективні вікна мають більш ефективну теплоізоляцію, що дозволяє зберігати тепло в приміщенні та скорочувати витрати на опалення в холодні періоди.

Хоча б раз на місяць проводьте день без використання електронних пристроїв. Це допоможе скоротити енергоспоживання та сприяє економії електроенергії.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, хто в Україні має готуватися до графіків відключення електроенергії. Національна енергетична компанія може застосовувати графіки відключення електроенергії для промислових споживачів

Також у Раді пояснили необхідність підвищення тарифів та які мають бути ціни. За словами нардепів, в Україні під час війни у сфері енергетики відбуваються серйозні процеси на тлі повної відсутності змін у системі управління і регулювання.