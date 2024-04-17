Тарифи на воду та електрику — у Раді пояснили необхідність підвищення цін

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час війни у сфері енергетики відбуваються серйозні процеси на тлі повної відсутності змін у системі управління і регулювання. У зв'язку з цим наростають борги та хаос на енергоринку, а відтак — частина тарифів вимагає свого підвищення.

Про це розповів заступник очільника Комітету з питань енергетики та ЖКП ВРУ Олексій Кучеренко, пише "Апостроф".

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Необхідність підвищення тарифів та які мають бути ціни

За його словами, зараз система управління і регулювання не відповідає реаліям, а те, що підприємства теплокомуненерго мають борг у 70 млрд грн за газ перед "Нафтогазом" є реальною загрозою національній безпеці, адже їх все одно доведеться віддавати, також не дозволяють виконувати необхідні роботи.

Тому, хоч в країні триває воєнний стан і питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги вкрай непопулярне, це не повинно торкатися частини тарифів. Ціни на електроенергію і холодну воду потрібно підвищити. Зокрема, рішення про підвищення тарифів на електричну енергію має велику необхідність.

"Щодо ймовірності підвищення тарифів на електроенергію. Це питання розглядається. Я не хочу розчаровувати українців, хай їм хтось інший не дуже хороші новини розповідає. Але я практично переконаний, що неминуче певне підвищення тарифу на електроенергію для населення", — зауважив представник комітету.

Кучеренко нагадав, що електроенергію населенню постачають держкомпанії "Енергоатом", "Укргідроенерго" на умовах покладання спецобов’язків. Тобто за ціною, яку реалізують із збитком.

Через це "Енергоатом" не здатен виконувати необхідних програм, а "Укргідроенерго" втратило серйозну генерацію та має великі проблеми. З огляду на це, для компаній важливо, щоб споживачі платили за електрику за собівартістю.

"Ніякої ринкової ціни точно не може бути — це однозначно. А по собівартості їх позиція буде обґрунтованою. За моїми підрахунками і тими відповідями, які я отримував свого часу від уряду — це десь 3,5 гривні. Я давно цю цифру знаю і не випадково зараз і в уряді йде дискусія навколо неї", — повідомив він.

При цьому жодних змін не очікується щодо цін на газ, тепло і гарячу воду, адже на них поширюється мораторій.

Таким чином, у зоні ризику залишаються електрична енергія та холодна вода.

"Щодо водопостачання, то свого часу регулятори теж наробили справ. Бо у нас загнали всі водоканали в борги. В результаті водоканали не розраховуються за електроенергію, накопичуються борги і цей ланцюг зрештою доходить до тих проблем на енергоринку, про які я вже сказав", — додав Олексій Кучеренко.

Які зараз тарифи на електрику та воду

Зараз українці платять за електричну енергію 2,64 гривні за 1 кВт-год за єдиним тарифом, незалежно від обсягів споживання ресурсу. У 2023 році найбільше серед усіх комунпослуг подорожчала саме електроенергія, додавши у вартості 69,7%. В уряді вже заявили, що зараз через необхідність ремонтів пошкоджень, завданих російськими ракетними та дроновими ударами, питання щодо підвищення залишається актуальним.

Також Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг раніше схвалила проєкти постанов про збільшення тарифів на послуги кількох водоканалів у дві хвилі, однак остаточного рішення немає. Торік регулятор хотів у середньому підвищити рівень тарифів на 32%, однак Кабінет міністрів заборонив ухвалювати відповідне рішення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами, але у майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.

Раніше газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.