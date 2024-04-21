Насколько вырастут тарифы на электроэнергию в Украине. Как правильно экономить электричество

Счет за коммунальные услуги. Фото: Новости.

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

После возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине снова заговорили о повышении тарифов на электроэнергию. И хотя цены на электроэнергию для населения не изменялись с прошлого года, все идет к тому, что подорожание света все же произойдет.

Новини.LIVE рассказывают, будут ли расти тарифы на электроэнергию в Украине, на сколько они могут повыситься и как экономить свет дома.

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На сколько вырастут тарифы на электроэнергию

Последний раз тарифы на электроэнергию для населения были повышены летом прошлого года. Сегодня стоимость электроэнергии составляет 2,64 грн (с учетом НДС) за 1 кВт-ч. Также для владельцев двухзонных счетчиков действует "ночной" тариф (1,23 грн/кВт-ч), что позволяет экономить на электроэнергии с 23:00 до 07:00.

Однако, скорее всего, тарифы на свет пересмотрят. С 1 мая 2024 г. в Украине завершается режим введения специальных обязательств (ПСО) для участников рынка электроэнергии. Согласно ему, НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" компенсировали поставщикам разницу между тарифом для населения в размере 2,64 грн/кВт-ч и рыночной ценой.

При этом о возможном повышении стоимости света до 6 грн за киловатт начали говорить еще в феврале, до массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Но тогда их опроверг Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — подчеркнул министр в эфире телемарафона.

Впрочем, после новых ударов россиян по энергетической инфраструктуре в Украине снова заговорили о повышении тарифов. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что украинцы будут вынуждены восстанавливать поврежденные объекты энергосистемы Украины, пострадавшие от российских обстрелов, за свой счет.

По его словам, в странах Европы ремонт, реконструкция и модернизация объектов энергетики осуществляются на средства государства, но в Украине такие расходы возлагают на плечи пользователей. Попенко предположил, что из-за обстрелов тарифы на электроэнергию могут вырасти до 3,5 грн за кВт-ч.

При этом Попенко отмечает, что таким образом стоимость электроэнергии для населения в Украине сравнится с такими европейскими странами, как Норвегия, Венгрия и Сербия. При этом, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг, рост стоимости света можно ожидать с июня.

Его слова фактически подтвердила замминистра энергетики Светлана Гринчук. В эфире телемарафона она отметила, что в ведомстве рассматриваются варианты корректировки тарифов на электроэнергию для домашних потребителей.

"Немного наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", — отметила Гринчук, но добавила, что о рыночной цене за электроэнергию речь не идет.

Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ ВРУ Алексей Кучеренко также отметил, что цены на электроэнергию необходимо повысить.

"О вероятности повышения тарифов на электроэнергию. Этот вопрос рассматривается. Я не хочу разочаровывать украинцев, пусть им кто-то другой не очень хорошие новости рассказывает. Но я практически убежден, что неизбежно определенное повышение тарифа на электроэнергию для населения", — отметил представитель комитета.

Нардеп напомнил, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поставляют электроэнергию населению по цене, которая наносит им ущерб. Сейчас для этих компаний очень важно, чтобы потребители оплачивали электроэнергию по фактической себестоимости. Как ни странно, он также назвал сумму 3,5 гривны за киловатт.

"Никакой рыночной цены точно не может быть — это однозначно. А по себестоимости их позиция будет обоснованной. По моим подсчетам и тем ответам, которые я получал в свое время от правительства — это где-то 3,5 гривны. Я давно эту цифру знаю и не случайно сейчас и в правительстве идет дискуссия вокруг нее", — сообщил он.

Как экономить на электроэнергии

Каждый из нас может внести свой вклад в снижение расхода электроэнергии. Вот несколько способов, как можно экономить электричество в городской квартире.

Установите многотарифный счетчик. Многотарифные счетчики учитывают расход электроэнергии в разное время суток. Использование энергоемких приборов, таких как стиральные и посудомоечные машины, в ночное время неплохо сэкономит деньги, поскольку ночной тариф вполовину дешевле обычного.

Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы поможет сократить потребление электроэнергии. Кроме того, светодиодные лампы работают в десятки раз дольше лампы накаливания. Средний срок службы лампы накаливания около 1000 часов, в то время как у светодиодной лампы он достигает 20 000 — 50 000 часов.

Выключайте свет при выходе из комнаты. Эта простая привычка, которая может значительно сэкономить вашу энергию и снизить счета за электроэнергию.

Выключайте бытовые приборы и зарядные устройства из розеток, когда они не используются. Многие приборы потребляют энергию в режиме ожидания, поэтому их полное отключение может снизить энергопотребление.

При покупке новой бытовой техники обратите внимание на ее энергоэффективность. Наиболее энергоэффективные приборы маркируются пометками A+ или выше.

Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла во избежание чрезмерного расхода энергии на его охлаждение. Тепловые источники, такие как плиты и радиаторы, могут заставить холодильник работать интенсивнее, что приведет к увеличению энергопотребления.

Избавьтесь от лишних розеток и удлинителей, чтобы уменьшить сопротивление в электрической цепи. Используйте только необходимое количество розеток и удлинителей для подключения бытовой техники и электроники.

Регулярно мойте люстры и плафоны, чтобы сохранить яркость освещения и избежать необходимости использования дополнительных источников света.

Окрасьте стены в светлые цвета. Светлые цвета лучше отражают свет, что позволяет использовать меньше энергии для освещения.

По возможности установите металлопластиковые окна, чтобы сократить потери тепла и снизить потребление энергии на отопление. Энергоэффективные окна имеют более эффективную теплоизоляцию, что позволяет сохранять тепло в помещении и сокращать расходы на отопление в холодные периоды.

Хотя бы раз в месяц проводите день без использования электронных устройств. Это поможет сократить энергопотребление и способствует экономии электроэнергии.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, кто в Украине должен готовиться к графику отключения электроэнергии. Национальная энергетическая компания может применять графики отключения электроэнергии для промышленных потребителей

Также в Раде объяснили необходимость повышения тарифов и какие должны быть цены. По словам нардепов в Украине, во время войны в сфере энергетики происходят серьезные процессы на фоне полного отсутствия изменений в системе управления и регулирования.