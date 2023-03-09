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Коли українська економіка почне зростати: у НБУ назвали терміни

9 березня 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ очікує відновлення економіки — відомі терміни
Очікується, що це станеться вже скоро
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українська економіка, яка втратила на тлі повномасштабного вторгнення росії 30%, візьме курс на відновлення. Очікується, що це станеться вже скоро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Яка зараз ситуація

Як зазначає Центробанк, український бізнес та громадяни продемонстрували вражаючу здатність адаптуватися до складних умов.

Так, більшість підприємств, хоч і на менших потужностях, продовжують працювати під час війни. Аграрії провели чергову посівну, а енергетики роблять все можливе для збереження стійкості енергосистеми.

Також доволі стабільно працює IT-сфера. Швидко адаптувалися до нових умов торгівля та сектор.

Курс на відновлення

За прогнозом Нацбанку, у 2023 році економічного падіння вдасться уникнути, а ВВП навіть продемонструє незначно зростання — на 0,3%.

"Це невеличке зростання, але воно свідчитиме про стійкість економіки перед важкими викликами", — наголосили в НБУ.

Водночас, повноцінне відновлення розпочнеться з 2024 року разом із зниженням безпекових ризиків. Очікується, що у 2024–2025 роках реальний ВВП зростатиме на рівні 4–6%.

Позитивно впливатимуть на відновлення економіки збільшення внутрішнього попиту, зокрема, завдяки поверненню українців з-за кордону, перезапуск підприємств на деокупованих територіях, повноцінне відновлення роботи морських портів та збільшення врожаю.

Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.

За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.

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