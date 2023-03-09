НБУ очікує відновлення економіки — відомі терміни

Очікується, що це станеться вже скоро

У Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українська економіка, яка втратила на тлі повномасштабного вторгнення росії 30%, візьме курс на відновлення. Очікується, що це станеться вже скоро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Яка зараз ситуація

Як зазначає Центробанк, український бізнес та громадяни продемонстрували вражаючу здатність адаптуватися до складних умов.

Так, більшість підприємств, хоч і на менших потужностях, продовжують працювати під час війни. Аграрії провели чергову посівну, а енергетики роблять все можливе для збереження стійкості енергосистеми.

Також доволі стабільно працює IT-сфера. Швидко адаптувалися до нових умов торгівля та сектор.

Курс на відновлення

За прогнозом Нацбанку, у 2023 році економічного падіння вдасться уникнути, а ВВП навіть продемонструє незначно зростання — на 0,3%.

"Це невеличке зростання, але воно свідчитиме про стійкість економіки перед важкими викликами", — наголосили в НБУ.

Водночас, повноцінне відновлення розпочнеться з 2024 року разом із зниженням безпекових ризиків. Очікується, що у 2024–2025 роках реальний ВВП зростатиме на рівні 4–6%.

Позитивно впливатимуть на відновлення економіки збільшення внутрішнього попиту, зокрема, завдяки поверненню українців з-за кордону, перезапуск підприємств на деокупованих територіях, повноцінне відновлення роботи морських портів та збільшення врожаю.

Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.

За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.