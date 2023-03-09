НБУ ожидает восстановление экономики - известные сроки

Когда украинская экономика начнет расти: в НБУ назвали сроки
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинская экономика, потерявшая на фоне полномасштабного вторжения россии 30%, возьмет курс на восстановление. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Какая сейчас ситуация
Как отмечает Центробанк, украинский бизнес и граждане продемонстрировали поразительную способность адаптироваться к сложным условиям.
Так, большинство предприятий, хоть и на меньших мощностях, продолжают работать во время войны. Аграрии провели очередную посевную, а энергетики делают все возможное для сохранения устойчивости энергосистемы.
Также достаточно стабильно работает IT-сфера. Быстро адаптировались к новым условиям торговля и сектор.
Курс на восстановление
По прогнозу Нацбанка, в 2023 году экономического падения удастся избежать, а ВВП даже продемонстрирует незначительный рост — на 0,3%.
"Это небольшой рост, но он будет свидетельствовать об устойчивости экономики перед тяжелыми вызовами", — отметили в НБУ.
В то же время полноценное восстановление начнется с 2024 года вместе со снижением рисков безопасности. Ожидается, что в 2024-2025 годах реальный ВВП будет расти на уровне 4-6%.
Позитивно будут влиять на восстановление экономики увеличение внутреннего спроса, в частности, благодаря возвращению украинцев из-за границы, перезапуску предприятий на деоккупированных территориях, полноценному возобновлению работы морских портов и увеличению урожая.
Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.
По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.