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Коливання курсу Bitcoin тривають: скільки коштує популярна криптовалюта

28 квітня 2023 13:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс Bitcoin — скільки коштує криптовалюта
Криптовалютний обмінний пункт. Фото: Coindesk
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 28 квітня, на криптовалютному ринку курс Bitcoin продовжує коливання. За добу ВТС підвищився на 0,87%.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мinfin.

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За даними біржі, Bitcoin перебуває на позначці 29,21 тис. доларів. Зокрема, за тиждень ціна впала на 3,39%, тоді як за місяць його вартість зросла на 7,05%. За рік ця криптовалюта подешевшала на 25,54%.

Друга за капіталізацією криптовалюта, Ethereum, торгується у п'ятницю на 1,27% дорожче проти попередньої доби. За тиждень ця валюта подешевшала на 1,83%, а за місяць — на 7,43%. Зараз коштує 1,907 тис. доларів. За рік ця криптовалюта подешевшала на 33,97%.

Примітно, що вартість біткоїна на початку квітня на торгах піднімалась вище 30 тисяч доларів уперше з червня 2022 року. 10 квітня ціна зросла на 80% з початку року.

Прорив біткойна вище жорсткого опору в 30 тис. доларів стався після так званого стиснення смуги Боллінджера, в результаті якого історична волатильність впала до найнижчого рівня з січня. Стиснення тоді призвело до різкого руху вгору. Трейдери, які дотримуються технічних моделей, тепер можуть дивитися на область 30,8 тис. доларів як першу потенційну ціль, а потім 31,2 тис. доларів.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

Після обвалу на криптовалютному ринку в Адміністрації президента США заявили про те, що індустрія криптовалют потребує жорсткого регулювання.

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