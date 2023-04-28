Курс Bitcoin — сколько стоит криптовалюта

Криптовалютный обменный пункт. Фото: Coindesk

В пятницу, 28 апреля, на криптовалютном рынке курс Bitcoin продолжает колебания. За сутки ВТС повысился на 0,87%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Мinfin.

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Какая ситуация на цифровом рынке

По данным биржи, Bitcoin находится на отметке 29,21 тыс. долларов. В частности, за неделю цена упала на 3,39%, в то время как за месяц его стоимость выросла на 7,05%. За год эта криптовалюта подешевела на 25,54%.

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, торгуется в пятницу на 1,27% дороже против предыдущих суток. За неделю эта валюта подешевела на 1,83%, а за месяц — на 7,43%. Сейчас стоит 1,907 тысячи долларов. За год эта криптовалюта подешевела на 33,97%.

Примечательно, что стоимость биткоина в начале апреля на торгах поднималась свыше 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года. 10 апреля цена увеличилась на 80% с начала года.

Прорыв биткойна выше жесткого сопротивления в 30 тыс. долларов произошел после так называемого сжатия полосы Боллинджера, в результате которого историческая волатильность упала до самого низкого уровня с января. Сжатие тогда привело к резкому движению вверх. Трейдеры, придерживающиеся технических моделей, теперь могут смотреть на область 30,8 тыс. долларов как первую потенциальную цель, а затем 31,2 тыс. долларов.

Напомним, в начале ноября 2022 года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.

После обвала на криптовалютном рынке в Администрации президента США заявили о том, что индустрия криптовалют нуждается в жестком регулировании.