Ціна біткоїна знизилась — скільки зараз коштує популярна криптовалюта

Популярна криптовалюта ВТС. Фото: google.com.ua

У понеділок, 24 квітня, на криптовалютному ринку Bitcoin продовжує знижуватися у вартості. За добу ВТС втратив 1,56%.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мinfin.

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За цією інформацією, Bitcoin перебуває на позначці 29,37 тис. доларів. Зокрема, за тиждень ціна впала на 0,97%, тоді як за місяць його вартість зросла на 8,35%. За рік ця криптовалюта подешевшала на 26,09%.

Друга за капіталізацією криптовалюта, Ethereum, торгується у понеділок на 0,32% дешевше проти попередньої доби. За тиждень ця валюта подорожчала на 8,61%, а за місяць — на 17,23%. Зараз коштує 2,074 тис. доларів. За рік ця криптовалюта подешевшала на 30,76%.

Коливання ВТС

Варто зауважити, що вартість біткоїна 10 квітня на торгах піднімалась вище 30 тисяч доларів уперше з червня 2022 року. Ціна зросла на 80% з початку року.

Прорив біткойна вище жорсткого опору в 30 тис. доларів стався після так званого стиснення смуги Боллінджера, в результаті якого історична волатильність впала до найнижчого рівня з січня. Стиснення тоді призвело до різкого руху вгору. Трейдери, які дотримуються технічних моделей, тепер можуть дивитися на область 30,8 тис. доларів як першу потенційну ціль, а потім 31,2 тис. доларів.

Нагадаємо, за прогнозом аналітика, інвестора та мільярдера Тім Дрейпера, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

На початку листопада 2022 року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.