Комбінат Коломойського перепрофілюють — чим займатиметься підприємство олігарха

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Гірничо-збагачувальний комбінат, що належать Ігореві Коломойському, припиняють свою основну роботу. Перший крок у цьому напрямку зробив Марганецький ГЗК, а пізніше цей же курс обрав і Покровський ГЗК.

Про це повідомляє Покровський ГЗК.

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Інформація на офіційному сайті підтверджує, що комбінати не припиняють своєї роботи повністю, але припиняють видобуток руди та виробництво концентрату.

Натомість, робітники різних цехів та служб будуть надавати послуги для зовнішніх замовників. Серед них співробітники цехів електроремонту, механічного ремонту, будівництва, а також транспортних та енергетичних відділень. Роботи з водовідливу також будуть продовжені.

Одним із нових напрямків діяльності стане реалізація металобрухту. Як зазначив голова комбінату Сергій Шуваєв, раніше через інтенсивну роботу не було можливості зайнятися цим напрямком.

Сергій Шуваєв також підкреслив, що поточна ситуація на ринку феросплавів, а також глобальні проблеми, пов'язані з війною, сильно позначилися на їх продажах. Зокрема, продаж марганцевого концентрату впав значно в останні два роки.

Нагадаємо, що поки олігарх Ігор Коломойський сидить у СІЗО , на нафтотрейдинговий майданчик вийшов новий гравець. При цьому нова компанія вже помітно заявила про себе на ринку.