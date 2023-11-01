Комбинат Коломойского перепрофилируют — чем будет заниматься предприятие олигарха

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Горно-обогатительный комбинат, принадлежащие Игорю Коломойскому, приостанавливают свою основную работу. Первой шаг в этом направлении сделал Марганецкий ГОК, а позже этот же курс выбрал и Покровский ГОК.

Об этом сообщает Покровский ГОК.

Читайте также:

Что известно про нововведения на комбинате Коломойского

Информация на официальном сайте подтверждает, что комбинаты не прекращают свою работу полностью, но приостанавливают добычу руды и производство концентрата.

Вместо этого, рабочие различных цехов и служб будут оказывать услуги для внешних заказчиков. Среди них сотрудники из цехов электроремонта, механического ремонта, строительства, а также транспортных и энергетических отделений. Работы по водоотливу также будут продолжены.

Одним из новых направлений деятельности станет реализация металлолома. Как отметил глава комбината Сергей Шуваев, ранее из-за интенсивной работы не было возможности заняться этим направлением.

Сергей Шуваев также подчеркнул, что текущая обстановка на рынке ферросплавов, а также глобальные проблемы, связанные с войной, сильно сказались на их продажах. В частности, продажи марганцевого концентрата упали значительно в последние два года.

Напомним, что пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом, нова компания уже заметно заявила о себе на рынке.