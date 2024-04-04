У Раді схвалили проєкт закону про клуб білого бізнесу — які переваги отримають підприємці

Заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Йдеться про проєкт закону № 11084, який пропонує запровадити систему управління комплаєнс-ризиками (дотримання вимог податкового законодавства) включно зі зміцненням доброчесності та довіри до Державної податкової служби України.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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"Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середній по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", — написав нардеп.

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування - 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Що ще треба знати

Нагадаємо, фінансовий комітет Верховної Ради у четвер, 4 квітня, підтримає законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом. Проєкт зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та обмеження щодо реклами азартних ігор. Ініціатива також передбачає норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.

Ми також писали, що в українському уряді готують новий проєкт закону, що дозволив би забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, "левова частка" з якого йде на фінансування армії під час війни. Йдеться про військовий збір для приватних підприємців.