Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Комітет схвалив законопроєкт про клуб білого бізнесу — Железняк розповів деталі arrow

Комітет схвалив законопроєкт про клуб білого бізнесу — Железняк розповів деталі

4 квітня 2024 13:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Раді схвалили проєкт закону про клуб білого бізнесу — які переваги отримають підприємці
Заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Йдеться про проєкт закону № 11084, який пропонує запровадити систему управління комплаєнс-ризиками (дотримання вимог податкового законодавства) включно зі зміцненням доброчесності та довіри до Державної податкової служби України.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

"Якщо підприємець відповідає простим  та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середній по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється", — написав нардеп.

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування - 5 календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Що ще треба знати

Нагадаємо, фінансовий комітет Верховної Ради у четвер, 4 квітня, підтримає законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом. Проєкт зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та обмеження щодо реклами азартних ігор. Ініціатива також передбачає норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.

Ми також писали, що в українському уряді готують новий проєкт закону, що дозволив би забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, "левова частка" з якого йде на фінансування армії під час війни. Йдеться про військовий збір для приватних підприємців.

Ярослав Железняк
податки
бізнес
законопроєкт
підприємці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК