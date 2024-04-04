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Комитет одобрил законопроект о клубе белого бизнеса — Железняк рассказал детали

4 апреля 2024 13:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Раде одобрили проект закона о клубе белого бизнеса — какие преимущества получат предприниматели
Заместитель председателя Финансового комитета Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект о "клубе белого бизнеса". Речь идет о проекте закона № 11084, который предлагает ввести систему управления комплаенс-рисками (соблюдение требований налогового законодательства), включая укрепление добродетели и доверия к Государственной налоговой службе Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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"Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется", — написал нардеп.

Налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

  • мораторий на документальные проверки;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;
  • индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
  • налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Что еще нужно знать

Напомним, финансовый комитет Верховной Рады в четверг, 4 апреля, поддержит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом. Проект, в частности, предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и ограничение рекламы азартных игр. Инициатива также предусматривает нормы по запрету участия военнослужащих в онлайн-казино.

Мы также писали, что в украинском правительстве готовят новый проект закона, позволяющий обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, "львиная доля" из которого идет на финансирование армии во время войны. Речь идет о военном сборе для частных предпринимателей.

Ярослав Железняк
налоги
бизнес
законопроект
предприниматели

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