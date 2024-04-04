Військовим можуть повністю заборонити грати в онлайн-казино

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Фінансовий комітет Верховної Ради у четвер, 4 квітня, підтримає законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом. Проєкт зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та обмеження щодо реклами азартних ігор. Ініціатива також передбачає норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.

Про це заступник голови Фінансового комітету Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

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Обмеження реклами казино

Нардеп повідомив, що проєкт включає багато норм про посилення вимог по рекламі. Зокрема заборону реклами азартних ігор на різних майданчиках:

у будь-яких аудіовізуальних та аудіальних медіа незалежно від технології їх розповсюдження;

в онлайн-медіа;

в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

у всіх виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

засобами внутрішньої реклами;

на транспорті, у тому числі на транспортних засобах та обладнанні;

за допомогою заходів рекламного характеру;

засобами зовнішньої реклами;

у місцях проведення масових заходів;

у мережі Інтернет, у тому числі на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації;

пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування витрат для доступу до участі в азартних іграх;

розміщення зображення або згадування азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, на будь-яких товарах (предметах), крім розміщення на товарах (предметах), пов’язаних із організацією та проведенням азартних ігор;

надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку.

Також документ передбачає обмеження стосовно наповнення реклами онлайн-казино:

участь осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей;

участь волонтерів та/або військовослужбовців, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд військовослужбовців;

участь популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами азартних ігор, а також використання зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

участь спортсменів, лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд спортсменів, лікарів;

використання тематики, пов’язаної зі стримуванням та відсіччю збройної агресії рф у період дії правового режиму воєнного стану, а також будь-яких патріотичних закликів та/або символіки, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичне виховання або будь-які інші способи з метою створення оманливого враження про зв’язок між участю в азартних іграх та відсіччю збройної агресії рф.

"Головна норма (якою обходили заборону): Не можуть бути спонсорами суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", — додав Железняк.

За порушення вимог передбачаються санкції включно з позбавленням ліцензії.

Чи заборонять військовим грати в онлайн-казино

За словами нардепа, щодо участі військових у азартних іграх буде наступна норма:

На період дії воєнного стану обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх здійснюється шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

"Тобто обмеження щодо участі військових будуть передані до Уряду, який оперативно зможе регулювати ситуацію. Включаючи повну заборону", — пояснив Железняк.

Епідемія ігроманії

Наприкінці березня військовослужбовець 59 ОМП бригади Павло Петриченко написав на своїй сторінці у соцмережі Х про проблему лудоманії серед військових. Він підкреслив, що "епідемію" породила реклама та легалізація азартних ігор, а також наголосив, що в Україні потрібно почати контролювати гравців.

Петриченко подав петицію, де зазначив ряд вимог, які в подальшому знайшли широку підтримку громадськості. Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію та підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Після цього, за словами нардепа Олексія Гончаренка, онлайн-казино "почали обзванювати військових на передовій та пропонувати фріспіни".

"Тобто запустились колл-центри і почалась робота і в цьому напрямку. Плюс вони звідкись отримали бази військових", — пише Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нардеп припускає, що контакти військових могли дати банки.

Джерело: t.me/oleksiihoncharenko

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українському регістрі лудоманів (людей з ігровою залежністю, обмежених у доступі до азартних ігор — Ред.), перебуває 3871 людина. За останній рік кількість лудоманів збільшилася у вісім разів.

Ми також писали, скільки на рекламі казино заробляють популярні Телеграм-канали України. Охоплення однієї публікації у популярних каналах, наприклад у "Трухи", доходить до мільйона читачів. Тому для великого бізнесу, зокрема для грального, Телеграм — ідеальний майданчик для реклами.