Heineken продала свої активи у Росії — хто став власником

Офіс компанії Heineken. Фото: google.com

Нідерландська пивоварна компанія Heineken оголосила про продаж своїх активів на території Росії. Вартість 100% акцій "Heineken Росія" (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") становила 1 євро.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на пресслужбу компанії.

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Як зазначає видання, покупцем став найбільший виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольних упаковках зі Ставропілля.

Відомо, що компанія завершила операцію з продажу своїх активів в РФ групі "Арнест", отримавши необхідні погодження. Угода передбачає, що покупець має погасити внутрішньогруповий борг російського бізнесу перед Heineken у 100 мільйонів євро.

Як зазначили в "Heineken", відповідна "угода спричинить сукупний збиток у розмірі 300 мільйонів євро". При цьому право зворотного викупу правочином не передбачається.

Також не збережеться логотип та назва Heineken. Очікується, що на юридичний процес із зміни назви піде не один місяць.

За угодою, новий власник отримає всі активи Heineken в Росії, зокрема сім пивоварних заводів.

Працівники пивоварень не втратять робочі місця — група "Арнест" гарантує зайнятість на найближчі три роки 1,8 тис. співробітникам, пообіцяла розширити штат.

Рішення про вихід з ринку РФ

Компанія Heineken оголосила про рішення повністю залишити ринок Росії на початку війни в Україні, пообіцявши передати свій бізнес новому власнику, згідно місцевих та міжнародних законів.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни (НАЗК). Тепер у списку — найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi.

Відомо, що російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.

Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.