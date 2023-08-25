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Компания Heineken продала свои активы в России: кто стал покупателем

25 августа 2023 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Heineken продала свои активы в России – кто стал владельцем
Офис компании Heineken. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своих активов на территории России. Стоимость 100% акций "Heineken Россия" (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") составила 1 евро.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

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Детальнее о продаже бизнеса Heineken в РФ

Как отмечает издание, покупателем стал крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольных упаковках из Ставрополья.

Известно, что компания завершила сделку по продаже своих активов в РФ группе "Арнест", получив необходимые согласования. Соглашение предусматривает, что покупатель должен погасить внутригрупповой долг российского бизнеса перед Heineken в 100 миллионов евро.

Как отметили в Heineken, соответствующее "соглашение повлечет за собой совокупный ущерб в размере 300 миллионов евро". При этом право обратного выкупа сделкой не предусматривается.

Также не сохранится логотип и название Heineken. Ожидается, что на юридический процесс по изменению названия уйдет не один месяц.

По соглашению новый владелец получит все активы Heineken в России, в том числе семь пивоваренных заводов.

Работники пивоваренных заводов не потеряют рабочие места — группа "Арнест" гарантирует занятость на ближайшие три года 1,8 тыс. сотрудникам, пообещала расширить штат.

Решение о выходе с рынка РФ

Компания Heineken объявила о решении полностью покинуть рынок России в начале войны в Украине, пообещав передать свой бизнес новому владельцу, согласно местным и международным законам.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке — крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi. Известно, что российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов за год войны в Украину.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 миллиона долларов.

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