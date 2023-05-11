Компенсація за пошкоджене житло — як прискорено отримати кошти

Зруйнована багатоповерхівка у Київській області. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, житло яких під час військових дій було пошкоджене, можуть прискорено подавати заявки на отримання грошової компенсації. Це можна зробити через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Про запуск такої послуги поінформувало Міністерство цифрової трансформації України.

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Як швидко подати заявку

У Мінцифри розповіли, що подати заявку на державну допомогу в "Дії" можна у кілька кліків. Після чого протягом місяця спеціальна комісія при громаді ухвалить рішення про надання допомоги. Кошти можна одержати тим, у кого квартири, приватні будинки та інші житлові приміщення отримали пошкодження та підлягають відновленню.

Алгоритм дій з отримання компенсації наступний:

потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок чи портал "Дія", якщо не зробили цього раніше;

відкрити банківський рахунок "єВідновлення" (до чи під час подання заяви);

подати заявку про отримання допомоги через застосунок "Дія";

дочекатися дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення розміру допомоги;

отримати в "Дії" повідомлення про вердикт комісії;

одержати гроші на картку "єВідновлення".

Для того, щоб оформити банківську картку, потрібно:

дистанційно: завантажити застосунок банку-партнера та відкрити картку єВідновлення;

офлайн: звернутися до кол-центру чи відділення банку-партнера програми.

Відкрити банківські рахунки поки що можна у таких фінустанових-партнерах: Абанк, Монобанк, ПриватБанк, ПУМБ та Sense Bank.

У разі проведення самостійного ремонту до подання заявки отримати компенсацію можна буде вже з майбутніх репарацій Росії.

Водночас витратити кошти можна як на придбання будматеріалів, так і на ремонтні послуги. Їх можна купити лише в магазинах, які є учасниками програми "єВідновлення" та зареєстровані з МСС-кодом 5211 (будмагазини) чи 5231 (магазини фарб та шпалер).

Для того, щоб оплатити ремонтні роботи, необхідно звернутися до підрядників, що виконують будівельно-ремонтні роботи та зареєстровані з МСС-кодом 1520 (підрядники будівельної сфери).

При цьому розмір допомоги вирішили знизити з раніше оголошених пів мільйона гривень до 200 тис. грн за один об'єкт.

Джерело: social.com.ua

Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.

Також ми писали, що Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.