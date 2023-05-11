Компенсация за поврежденное жилье: как ускорено получить средства
Граждане Украины, жилье которых во время военных действий было повреждено, могут ускоренно подавать заявки на получение денежной компенсации. Это можно сделать через мобильное приложение государственных услуг "Дія".
О запуске такой услуги проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.
Как быстро подать заявку
В Минцифре рассказали, что подать заявку на государственную помощь в "Дії" можно в несколько кликов. После чего в течение месяца специальная комиссия при громаде примет решение о предоставлении помощи. Денежные средства можно получить тем, у кого квартиры, частные дома и другие жилые помещения получили повреждения и подлежат восстановлению.
Алгоритм действий по получению компенсации следующий:
- нужно подать уведомление о поврежденном имуществе через приложение или портал "Дія", если не сделали этого ранее;
- открыть банковский счет "єВідновлення" (до или во время подачи заявления);
- подать заявку на получение помощи через приложение "Дія";
- дождаться звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления размера помощи;
- получить в "Дії" уведомление о вердикте комиссии;
- получить деньги на карточку "єВідновлення".
Для того, чтобы оформить банковскую карту, нужно:
- дистанционно: загрузить приложение банка-партнера и открыть карту "єВідновлення";
- офлайн: обратиться в колл-центр или отделение банка-партнера программы.
Открыть банковские счета пока можно в таких финучреждениях-партнерах: Абанк, Монобанк, ПриватБанк, ПУМБ и Sense Bank.
В случае проведения самостоятельного ремонта до подачи заявки получить компенсацию можно будет уже с будущих репараций России.
В то же время потратить средства можно как на приобретение стройматериалов, так и на ремонтные услуги. Их можно купить только в магазинах, которые являются участниками программы "єВідновлення" и зарегистрированы с МСС-кодом 5211 (строймагазины) или 5231 (магазины красок и обоев).
Для того, чтобы оплатить ремонтные работы, необходимо обратиться к подрядчикам, выполняющим строительно-ремонтные работы и зарегистрированные с МСС-кодом 1520 (подрядчики строительной сферы).
При этом размер пособия решили снизить с ранее объявленных полмиллиона гривен до 200 тыс. грн за один объект.
Источник: social.com.ua
Напомним, в Верховной Раде намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.
Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.