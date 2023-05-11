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Компенсация за поврежденное жилье: как ускорено получить средства

11 мая 2023 10:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсация за поврежденное жилье – как ускорено получить средства
Разрушенная многоэтажка в Киевской области. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Граждане Украины, жилье которых во время военных действий было повреждено, могут ускоренно подавать заявки на получение денежной компенсации. Это можно сделать через мобильное приложение государственных услуг "Дія".

О запуске такой услуги проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.

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Как быстро подать заявку

В Минцифре рассказали, что подать заявку на государственную помощь в "Дії" можно в несколько кликов. После чего в течение месяца специальная комиссия при громаде примет решение о предоставлении помощи. Денежные средства можно получить тем, у кого квартиры, частные дома и другие жилые помещения получили повреждения и подлежат восстановлению.

Алгоритм действий по получению компенсации следующий:

  • нужно подать уведомление о поврежденном имуществе через приложение или портал "Дія", если не сделали этого ранее;
  • открыть банковский счет "єВідновлення" (до или во время подачи заявления);
  • подать заявку на получение помощи через приложение "Дія";
  • дождаться звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления размера помощи;
  • получить в "Дії" уведомление о вердикте комиссии;
  • получить деньги на карточку "єВідновлення".

Для того, чтобы оформить банковскую карту, нужно:

  • дистанционно: загрузить приложение банка-партнера и открыть карту "єВідновлення";
  • офлайн: обратиться в колл-центр или отделение банка-партнера программы.

Открыть банковские счета пока можно в таких финучреждениях-партнерах: Абанк, Монобанк, ПриватБанк, ПУМБ и Sense Bank.

В случае проведения самостоятельного ремонта до подачи заявки получить компенсацию можно будет уже с будущих репараций России.

В то же время потратить средства можно как на приобретение стройматериалов, так и на ремонтные услуги. Их можно купить только в магазинах, которые являются участниками программы "єВідновлення" и зарегистрированы с МСС-кодом 5211 (строймагазины) или 5231 (магазины красок и обоев).

Для того, чтобы оплатить ремонтные работы, необходимо обратиться к подрядчикам, выполняющим строительно-ремонтные работы и зарегистрированные с МСС-кодом 1520 (подрядчики строительной сферы).

При этом размер пособия решили снизить с ранее объявленных полмиллиона гривен до 200 тыс. грн за один объект.

компенсация

Источник: social.com.ua

Напомним, в Верховной Раде намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

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