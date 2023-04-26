Компенсація за зруйноване житло — в уряді визначили максимальну суму виплати

Ремонтно-будівельні роботи пошкоджених об'єктів. Фото: УНІАН

В Україні уряд схвалив порядок відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та дач в рамках державної програми "єВідновлення". Також встановив цінову "стелю" грошової компенсації.

Про це йдеться в урядовій постанові уряду №381, інформує пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Нюанси компенсації за пошкоджене житло

Відповідно до постанови, передбачається сплата компенсації на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту у пошкоджених будинках, зокрема відокремлених житлових будинках садибного типу, зблокованих будинках з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджах та будинках одноквартирних підвищеної комфортності, будинках садибного типу, дачах.

Максимальна сума компенсації за один пошкоджений об’єкт — 500 тисяч гривень. Питання видачі чи відмови у грошовій компенсації вирішуватиме спеціальна комісія.

Джерелом для фінансування компенсацій стануть кошти держказни, зокрема Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, гроші міжнародних фінансових організацій, кредиторів та інвесторів, репарації або інші стягнення з Росії. Компенсації надаватимуть через державний Ощадбанк.

Отримувачами компенсацій можуть бути фізичні особи — громадяни України:

власники пошкодженого/знищеного майна;

замовники будівництва;

власники спеціального майнового права на незавершені об'єкти будівництва;

інвестори об'єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

члени ЖК та ЖБК, які викупили житло, але не оформили право власності;

спадкоємці вищезазначених категорій.

Варто зауважити, що через рік від початку війни, 23 лютого 2023 року, Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).

Нагадаємо, загальний розмір збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, становить 143,8 млрд доларів. Найбільше постраждав житловий фонд.

Також ми писали, що в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.