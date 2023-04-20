Збитки від війни — які сфери постраждали найбільше

Зруйнована багатоповерхівка у Київській області. Фото: Новини.LIVE

Загальний розмір збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, становить 143,8 млрд доларів. Найбільше постраждав житловий фонд.

Про це повідомив народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв, посилаючись на дані Київської школи економіки (KSE), у соцмережі Facebook.

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Матеріальні втрати від війни

"З’явились нові цифри збитків, що завдала Україні військова агресія Росії. 143, 8 млрд доларів — така сума прямих та лише задокументованих матеріальних втрат", — написав він.

За оцінкою аналітиків проєкту KSE "Росія заплатить", серйозних збитків зазнав житловий фонд, а також такі сфери: інфраструктура, енергетика, транспорт, промисловість та охорона здоров'я. З-поміж них найбільше постраждали:

житлові будівлі (37,3%);

інфраструктура (25,2%);

активи підприємств та промисловість (7,9%);

галузь освіти (6,2%);

АПК та земельні ресурси (6,1%);

енергетика (5,6%).

"Це оцінки Київської школи економіки, яка веде проєкт "Росія заплатить". І вона дійсно за все заплатить — за кожну смерть, за кожну зруйновану цеглину. А країну відновимо та відбудуємо, найголовніше — якнайшвидша перемога!", — додав нардеп.

Збитки агросектору

Зокрема, за даними KSE, сума збитків, завданих агропромисловому комплексу від повномасштабної війни з Росією, сягає 8,7 млрд доларів. Найбільша категорія за збитками — пошкодження та руйнування сільськогосподарської техніки. Такої налічується майже 110 тис. одиниць. Втрати виробників оцінюють у понад 4,7 млрд доларів.

Друга категорія за кількістю збитків — знищення та крадіжка виробленої агропродукції. Обсяг оцінюють у понад 4 млн тонн. Сукупна вартість — 1,9 млрд доларів.

Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання аграрної продукції. Загальна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн продукції, а пошкоджених — 3,25 млн тонн. Відновлення оцінюють у близько 1,3 млрд доларів.

Регіонально найбільших збитків зазнала агросфера у Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

У січні у KSE повідомляли, що сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі, становила 137,8 млрд доларів.

Нагадаємо, через рік від початку війни, 23 лютого 2023 року, Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).

Також ми писали, що Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.