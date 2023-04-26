Компенсация за разрушенное жилье — в правительстве определили максимальную сумму выплаты

Ремонтно-строительные работы поврежденных объектов. Фото: УНИАН

В Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы "єВідновлення". Также установило ценовой "потолок" денежной компенсации.

Об этом говорится в правительственном постановлении правительства №381, информирует пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Нюансы компенсации за поврежденное жилье

В соответствии с постановлением, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности, обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа, дачах.

Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации будет решать специальная комиссия.

Источником для финансирования компенсаций станут средства госказны, в частности, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, деньги международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с России. Компенсации будут предоставляться через государственный Ощадбанк.

Получателями компенсаций могут быть физические лица — граждане Украины:

собственники поврежденного/уничтоженного имущества;

заказчики строительства;

владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;

инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;

члены ЖК и ЖСК, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности;

наследники вышеупомянутых категорий.

Следует отметить, что через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Напомним, общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также мы писали, что на Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.