Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты arrow

Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты

26 апреля 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсация за разрушенное жилье — в правительстве определили максимальную сумму выплаты
Ремонтно-строительные работы поврежденных объектов. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы "єВідновлення". Также установило ценовой "потолок" денежной компенсации.

Об этом говорится в правительственном постановлении правительства №381, информирует пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Нюансы компенсации за поврежденное жилье

В соответствии с постановлением, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности, обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа, дачах.

Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации будет решать специальная комиссия.

Источником для финансирования компенсаций станут средства госказны, в частности, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, деньги международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с России. Компенсации будут предоставляться через государственный Ощадбанк.

Получателями компенсаций могут быть физические лица — граждане Украины:

  • собственники поврежденного/уничтоженного имущества;
  • заказчики строительства;
  • владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;
  • инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;
  • члены ЖК и ЖСК, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности;
  • наследники вышеупомянутых категорий.

Следует отметить, что через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Напомним, общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также мы писали, что на Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас