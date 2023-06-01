Гроші за роботу для ВПО — які діють програми та як скористатися

Трудова книжка громадянина України. Фото: google.com

В Україні на тлі війни багато громадян вимушено залишили свої оселі та переїхали у більш безпечні місця, оформивши статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За допомогу таким людям з роботою держава виплачує українським компаніям компенсації.

Про це нагадали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто та за яких умов має право на компенсацію

Як розповіли у відомстві, держава намагається допомогти переселенцям адаптуватися на новому місці проживання. Щоб їм легше було знайти роботу на новому місці, пропонує грошові компенсації для роботодавців за кожного працевлаштованого переселенця.

Так, встановлені компенсації на оплату праці за працевлаштування офіційних безробітних з-поміж внутрішньо переміщених осіб. Їх виплачують не більше пів року (протягом кожного непарного місяця). Головна умова — надання гарантій зайнятості переселенцеві упродовж періоду, що перевищує термін виплати удвічі.

Розмір компенсації залежить від фактичних витрат на оплату праці таких осіб, проте не більше двох мінімальних заробітних плат (13,4 тис. гривень).

Також роботодавці можуть оформити компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування осіб, які мають статус ВПО після 24.02.2022 року. Під програму підпадають роботодавці, які під час воєнного стану надають роботу внутрішньо переміщеним особам на умовах строкового чи безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, у тому числі за сумісництвом.

Компенсації виплачують щомісячно упродовж двох місяців у розмірі 6,7 тис. гривень за кожного працевлаштованого.

При цьому роботодавцям також дали право на компенсацію витрат на підвищення кваліфікації чи професійну перепідготовку переселенців. Виплати будуть дійсними, якщо ВПО гарантуватимуть місце роботи не менше ніж на рік.

Як оформити компенсації

Для того, щоб оформити компенсації, роботодавці повинні звернутися до центрів зайнятості. Там вони мають написати спеціальну заяву, а також надати копії підтверджувальних документів про прийняття на роботу внутрішньо переміщених осіб, завірені в установленому порядку.

За підрахунками відомства, в Україні налічується 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. З огляду того, що майже для всіх ВПО є актуальним питання працевлаштування, держава збільшила витрати на це уп'ятеро.

Нагадаємо, в Україні влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.