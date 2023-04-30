Фінансова допомога українцям — хто з травня отримає виплати від 200 тис. грн

Українська національна валюта. Фото: mil.co.ua

Українці з 1 травня поточного року отримають право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Має запрацювати закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у соцмережі Facebook.

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Хто має право на допомогу

Як зазначають юристи, грошова допомога стосуватиметься працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців та посадовців місцевого самоврядування. Обсяг допомоги залежатиме від групи інвалідності та в разі смерті.

На неї матимуть право, якщо вони:

мають інвалідність через поранення, каліцтво, контузію чи внаслідок захворювання під час виконання своїх обов’язків після 24 лютого 2022 року на територіях проведення воєнних/бойових дій чи в районах, які піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим військовим нападам росіян.

На допомогу можуть претендувати члени сімей, якщо людина загинула. Її виплатять:

батькам;

одному із подружжя, якщо не одружився вдруге;

малолітнім/неповнолітнім дітям;

повнолітнім дітям, які навчаються за денною/дуальною формою до закінчення закладів освіти, але до 23 років;

повнолітнім дітям, які не мають і не мали своїх сімей;

повнолітнім дітям, які мають своєї сім’ї, проте стали особами з інвалідністю до свого повноліття;

утриманцям загиблої/померлої особи, яким через це виплачують пенсію.

Для цього потрібно написати заяву. Якщо хтось з них відмовився від допомоги чи не звернувся за нею вчасно, то частину розподілять між іншими громадянами, які мають на це право.

Тобто, якщо у загиблого залишилася дружина, двоє неповнолітніх дітей та батьки, то їм виплатять по 200 тис. грн, що в сумі становить 1 млн грн. Якщо хтось один відмовиться від виплат, то рівномірно розподілять між тими, хто залишився — по 250 тис. грн.

Як суми коштів передбачені

Відповідно до закону, допомогу надаватимуть у такому розмірі:

особи з інвалідністю I групи — 800 тисяч грн;

особи з інвалідністю II групи — 500 тисяч грн;

особи з інвалідністю III групи — 200 тисяч грн;

у разі загибелі (смерті) — 1 млн грн.

Реалізувати право на грошову допомогу потрібно упродовж трьох наступних років. Порядок надання коштів Кабмін розробить у травні.

Нагадаємо, деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).