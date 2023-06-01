Деньги за работу для ВПЛ — какие действуют программы и как воспользоваться

Трудовая книга гражданина Украины. Фото: google.com

В Украине на фоне войны многие граждане вынужденно покинули свои дома и переехали в более безопасные места, оформив статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). За помощь таким людям с работой государство выплачивает компенсации украинским компаниям.

Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто и при каких условиях имеет право на компенсацию

Как рассказали в ведомстве, государство пытается помочь переселенцам адаптироваться к новому месту жительства. Чтобы им было легче найти работу на новом месте, предлагает денежные компенсации для работодателей за каждого трудоустроенного переселенца.

Так, установлены компенсации на оплату труда за трудоустройство официальных безработных среди внутренне перемещенных лиц. Их выплачивают не более полугода (в течение каждого нечетного месяца). Главное условие — предоставление гарантий занятости переселенцу за период, превышающий срок выплаты вдвое.

Размер компенсации зависит от фактических расходов на оплату труда таких лиц, однако не больше двух минимальных заработных плат (13,4 тыс. гривен).

Также работодатели могут оформить компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство лиц, имеющих статус ВПЛ после 24.02.2022 года. Под программу подпадают работодатели, которые во время военного положения предоставляют работу внутренне перемещенным лицам на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе по совместительству.

Компенсации выплачивают ежемесячно в течение двух месяцев в размере 6,7 тыс. гривен за каждого трудоустроенного.

При этом работодатели также предоставили право на компенсацию затрат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку переселенцев. Выплаты будут действительны, если ВПЛ будут гарантировать место работы не менее чем на год.

Как оформить компенсации

Для того чтобы оформить компенсации, работодатели должны обратиться в центры занятости. Там они должны написать специальное заявление, а также предоставить копии подтверждающих документов о принятии на работу внутриперемещенных лиц, заверенных в установленном порядке.

По подсчетам ведомства, в Украине насчитывается 7 миллионов внутренне перемещенных лиц. Учитывая, что почти для всех ВПЛ актуален вопрос трудоустройства, государство увеличило расходы на это в пять раз.

Напомним, в Украине власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.

Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.