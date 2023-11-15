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Компенсації для військових — хто може отримати

15 листопада 2023 03:18
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Інна Буряк
редактор
Компенсації для військових — хто може отримати
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники згідно з законом мають право на пільги та виплати. Зокрема, військові, які не були в відпустці, можуть розраховувати на компенсацію.

Про це йдеться в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

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Хто з військових може розраховувати на компенсацію

Зазначається, що передбачено виплату компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні з військової служби. Це стосується річної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю.

Також компенсацію можуть отримати звільнені з військової служби в таких випадках:

  • за віком,
  • за станом здоров'я,
  • через підпорядкування близькій особі,
  • у зв'язку зі скороченням штатів,
  • проведенням організаційних заходів тощо.

Як можна отримати компенсаційні виплати

Військовослужбовець, який звільняється, має подати рапорт командирові військової частини для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки. У рапорті слід вказати:

  • дату звільнення,
  • кількість невикористаних днів відпустки за кожен рік,
  • підставу звільнення,
  • відповідний закон, що передбачає компенсацію.

Нагадаємо, що в Україні п'ять категорій громадян отримають пенсію достроково. Серед них також є військовослужбовці.

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