Компенсації для військових — хто може отримати

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники згідно з законом мають право на пільги та виплати. Зокрема, військові, які не були в відпустці, можуть розраховувати на компенсацію.

Про це йдеться в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

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Хто з військових може розраховувати на компенсацію

Зазначається, що передбачено виплату компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні з військової служби. Це стосується річної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю.

Також компенсацію можуть отримати звільнені з військової служби в таких випадках:

за віком,

за станом здоров'я,

через підпорядкування близькій особі,

у зв'язку зі скороченням штатів,

проведенням організаційних заходів тощо.

Як можна отримати компенсаційні виплати

Військовослужбовець, який звільняється, має подати рапорт командирові військової частини для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки. У рапорті слід вказати:

дату звільнення,

кількість невикористаних днів відпустки за кожен рік,

підставу звільнення,

відповідний закон, що передбачає компенсацію.

Нагадаємо, що в Україні п'ять категорій громадян отримають пенсію достроково. Серед них також є військовослужбовці.