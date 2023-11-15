Компенсації для військових — хто може отримати
Українські захисники згідно з законом мають право на пільги та виплати. Зокрема, військові, які не були в відпустці, можуть розраховувати на компенсацію.
Про це йдеться в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".
Хто з військових може розраховувати на компенсацію
Зазначається, що передбачено виплату компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні з військової служби. Це стосується річної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю.
Також компенсацію можуть отримати звільнені з військової служби в таких випадках:
- за віком,
- за станом здоров'я,
- через підпорядкування близькій особі,
- у зв'язку зі скороченням штатів,
- проведенням організаційних заходів тощо.
Як можна отримати компенсаційні виплати
Військовослужбовець, який звільняється, має подати рапорт командирові військової частини для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки. У рапорті слід вказати:
- дату звільнення,
- кількість невикористаних днів відпустки за кожен рік,
- підставу звільнення,
- відповідний закон, що передбачає компенсацію.
Нагадаємо, що в Україні п'ять категорій громадян отримають пенсію достроково. Серед них також є військовослужбовці.
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