Компенсации для военных — кто может получить
Украинские защитники по закону имеют право на льготы и выплаты. В частности, военные, которые не были в отпуске, могут рассчитывать на компенсацию.
Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц".
Кто из военных может рассчитывать на компенсацию
Отмечается, что предусмотрена выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении с военной службы. Это касается годового основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Также компенсацию могут получить уволенные с военной службы в следующих случаях:
- по возрасту,
- по состоянию здоровья,
- через подчинение близкому лицу,
- в связи с сокращением штатов,
- проведением организационных мероприятий и т.п.
Как можно получить компенсационные выплаты
Освобождаемый военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска. В рапорте следует указать:
- дату увольнения,
- количество неиспользованных дней отпуска за каждый год,
- основание увольнения,
- соответствующий закон, предусматривающий компенсацию.
Напомним, что в Украине пять категорий граждан получат пенсию досрочно. Среди них также военнослужащие.
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