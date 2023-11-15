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Компенсации для военных — кто может получить

15 ноября 2023 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Компенсации для военных — кто может получить
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские защитники по закону имеют право на льготы и выплаты. В частности, военные, которые не были в отпуске, могут рассчитывать на компенсацию.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц".

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Отмечается, что предусмотрена выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении с военной службы. Это касается годового основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Также компенсацию могут получить уволенные с военной службы в следующих случаях:

  • по возрасту,
  • по состоянию здоровья,
  • через подчинение близкому лицу,
  • в связи с сокращением штатов,
  • проведением организационных мероприятий и т.п.

Как можно получить компенсационные выплаты

Освобождаемый военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска. В рапорте следует указать:

  • дату увольнения,
  • количество неиспользованных дней отпуска за каждый год,
  • основание увольнения,
  • соответствующий закон, предусматривающий компенсацию.

Напомним, что в Украине пять категорий граждан получат пенсию досрочно. Среди них также военнослужащие.

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