Компенсации для военных — кто может получить

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники по закону имеют право на льготы и выплаты. В частности, военные, которые не были в отпуске, могут рассчитывать на компенсацию.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц".

Читайте также:

Кто из военных может рассчитывать на компенсацию

Отмечается, что предусмотрена выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении с военной службы. Это касается годового основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Также компенсацию могут получить уволенные с военной службы в следующих случаях:

по возрасту,

по состоянию здоровья,

через подчинение близкому лицу,

в связи с сокращением штатов,

проведением организационных мероприятий и т.п.

Как можно получить компенсационные выплаты

Освобождаемый военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска. В рапорте следует указать:

дату увольнения,

количество неиспользованных дней отпуска за каждый год,

основание увольнения,

соответствующий закон, предусматривающий компенсацию.

Напомним, что в Украине пять категорий граждан получат пенсию досрочно. Среди них также военнослужащие.